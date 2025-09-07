¿Dónde es fiesta el 8 de septiembre?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este 8 de septiembre es lunes y en muchas provincias de España es fiesta, lo que resultaría en "puente". Algunas de las fiestas que se celebran en esta fecha son:

Asturias y Extremadura celebran el Día de la Comunidad Autónoma.

En Gran Canaria el 8 de septiembre es día festivo.

En Melilla se celebra la festividad de la Virgen de la Victoria.

Además, son las Fiestas de la Vendimia en Logroño y Jerez, con actividades y degustaciones relacionadas con el vino.

Se celebra la Feria de Albacete, declarada de Interés Turístico Internacional, con conciertos, muestras de artesanía y toros.

También con las Guerras Cántabras, en los Corrales de Buelna, con una representación de la resistencia de los cántabros contra el imperio romano.

El 8 de septiembre también se celebran las Cascamorras, en Guadix y Baza (Granada), una batalla de pinturas con origen en la Edad Media.

Por último, las Fiestas de la Mercé, en Barcelona, con conciertos, pasacalles, y desfiles de gigantes y cabezudos.