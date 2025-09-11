Díaz se encara con Junts, 'socio' que necesita Sánchez, por la reducción jornada laboral: «Se ponen al lado de quienes se forran"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se encaró ayer en el Congreso con Junts por su rechazo al proyecto para reducir la jornada laboral y aseguró que la formación catalana ya no representa al independentismo, sino al sector «reaccionario» de la patronal española y a «los que se están forrando».

Fue en el marco del debate de las enmiendas de totalidad de PP, Vox y Junts al proyecto de reducción de la laboral donde Yolanda Díaz ha cargado contra la formación de Carles Puigdemont por no querer proseguir con la tramitación parlamentaria de la que es su norma estrella.Su negativa a apoyar el plan de la vicepresidenta, que es la bandera legislativa de su grupo polítcio, Podemos, impidió que se aprobara la reducción de la jornada laboral en España.

La vicepresidenta dijo que los argumentos que ha ofrecido Junts para rechazar el proyecto, como que es inviable para muchos autónomos y pymes, son «irreales» y siguen el mismo mantra que se utilizaba para posicionarse en contra de la subida del SMI, como alegar que se destruiría empleo. En este sentido, Díaz ha recordado que España registra en la actualidad récord de trabajadores autónomos con 3,4 millones de personas.

A renglón seguido, Díaz dijo que las empresas catalanas han venido incrementado sus beneficios en los últimos años y que sectores como el comercio o la hostelería lo han hecho en 15.500 y 5.000 millones de euros, respectivamente. «Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando", ha aseverado la ministra de Trabajo desde la tribuna del Congreso.

Para zanjar su discurso contra Junts, la ministra ha insistido en que su departamento volverá a redactar la norma, por lo que ha instado al partido independentista a «volver al diálogo» y a no situarse «frente a los trabajadores catalanes».

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha replicado a Yolanda Díaz en un turno aparte para decir que la ministra «no hace otra cosa más que mentir» y que con sus políticas está mandando a España «al traste».

"Las personas que suben la persiana cada día y han estado escuchándola a usted hoy, no deben dar crédito de su ignorancia", ha aseverado desde la tribuna Nogueras.

El mismo día que el Congreso dio la espalda a reducir por ley la jornada laboral de todos los trabajadores españoles de 40 a 37,5 horas semanales como máximo, el Ministerio de Trabajo publicó los datos de los convenios colectivos firmados hasta agosto que revelan que la jornada de trabajo sí se está recortando a través de los convenios colectivos para nueve millones de personas y se sitúa de media en 38,3 horas, muy cerca de la cifra que reclama el Gobierno y los sindicatos, mientras los salarios suben un 3,5%. Es más, el objetivo de llegar a las 37,5 horas casi se cumple en los convenios de empresas, cuya jornada media se recorta hasta las 37,8 horas.

Los empresarios temen la revancha que ponga en marcha la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, para contrarrestar su fracaso en el Congreso: obligar a todas las empresas, tengan el tamaño que tengan, a tener un registro digital para que los datos del horario que cada día hacen sus empleados sean fiables y para que la Inspección de Trabajo pueda acceder a él en cualquier momento de forma remota.

Es más, desde el departamento que dirige ya están trabajando para llevar al Consejo de Ministro esta medida y aprobarla por real decreto, puesto que en este caso puede hacerse a través de un reglamento y no necesita pasar por el Congreso.