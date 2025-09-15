INCENDIOS FORESTALES
Los cinco brigadistas heridos en el incendio de Barreiros tienen pronóstico grave
Los cinco brigadistas heridos en la extinción de un fuego en Barreiros (Lugo) permanecen ingresados en la unidad de quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) con pronóstico grave, según el parte médico publicado este lunes por el centro sanitario.
Un brigadista de 24 años tiene quemaduras de segundo grado, con un 25 % de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo.
Otro compañero de 25 años sufre quemaduras de segundo grado en un 15 % de su cuerpo.
Hay también un brigadista de 24 años con quemaduras de segundo grado y afectación del 10 % del cuerpo.
Otros dos, de 29 y 27 años, también tienen quemaduras de segundo grado, uno de ellos en un 8 % de su cuerpo y el otro en un 5 %.
El pronóstico de todos ellos es grave. EFE
