Bomberos, UME y Protección Civil, los héroes de los incendios

El Cuerpo de Bomberos, la UME y Protección Civil son, por una aplastante mayoría, los mejor valorados por su actuación durante los incendios de este verano en España y que han arrasado en agosto la provincia de León. La valoración mejor es para los bomberos, que obtienen el respaldo de casi el 90% de los encuestados (87,5 %). Lo creen independientemente de sus opiniones políticas. Los bomberos forestales, en primera línea de fuego y con fuertes carencias en su equipación, salario y reconocimiento de su categoría profesional en CyL, reciben así el respaldo de los ciudadanos. A ellos les sigue la Unidad Militar de Emergencias, UME, creada por el leonés José Luis Rodríguez Zapatero cuando era presidente del Gobierno y que en su día suscitó las críticas de la oposición. Sin embargo, su labor en los fuegos la respalda el 77,3 % de los encuestados por DYM para Diario de León. Y Protección Civil recibe el apoyo a su labor en los incendios de un 73,3 %.

Por detrás de estos tres cuerpos y organismos se sitúa el Rey. Los encuestados valoran positivamente la reacción de Felipe VI, que acudió a la zona de los incendios junto con la reina Letizia. Apoyan la labor del monarca durante la crisis el 44,9 %.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe una valoración positiva del 21,9, la mitad que el Rey. El peor valorado es el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, cuya actuación respalda sólo el 10,5 y critica el 86,6 %. Tampoco el líder nacional del PP, Alberto Núñez Fiejóo, es mucho mejor valorado que Mañueco. Feijóo logra un 14,1 %. En la terna de los peor valorados entra también el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, con el 13,7 %. De la quema de valoraciones no se libra tampoco la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, también del PP como Mañueco, Feijóo y Rueda.

Casi el 70% de los encuestados cree además que es el Gobierno de España quien debe asumir la responsabilidad de las catástrofes y no las comunidades autónomas, que tienen actualmente el traspaso de las competencias. Sólo el 25,4 % de los encuestados en el barómetro de septiembre de DYM considera que la gestión de catástrofes y su respuesta debe seguir en manos de las autonomías como hasta ahora. Y aunque la opinión de que lo asuma el Gobierno de España es mayoritaria entre los votantes de todos los partidos políticos, aquí en cambio sí se aprecia ideología. Que se centralice lo apoya el 90,8 % de los votantes del PP y el 92,5 % de los de Vox frente a un porcentaje menor aunque mayoritario de los socialistas (el 54,9 %) y de Sumar (55,3).