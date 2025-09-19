Crece en España el rechazo a Israel por el genocidio en Gaza

Vuelco en la simpatía que sienten los encuestados de Dym para el Diario de León por Israel y Palestina.

Desde el inicio de la crisis en octubre de 2023, tras el secuestro y asesinato de miles de ciudadanos israelíes en un ataque de la organización terrorista Hamás, se ha producido un gran giro en la simpatía en España por Israel y Palestina. La mitad de los encuestados (el 51 %) muestra antipatía por Israel, una cifra que duplica ya el porcentaje del mes de octubre, cuando lo pensaba el 23,2%. Además, las opiniones se han polarizado aún más.

La antipatía por Israel ha crecido entre los votantes de todos los partidos. En el PP se ha pasado del 12,9 % al 43, 8. En el PSOE, del 11,2 % al 65,5 . En Vox se ha dado el salto del 23,2 qal 30,4 % y en Sumar, de un escaso 2,9 % al 67,4.

El mismo vuelco se ha dado en los sentimientos hacia Palestina. De la simpatía que sentía el 17,2 % de los votantes del PP hacia los palestinos se ha pasado al 27,4 %. En el PSOE, la simpatía es del 49 % frente a un 14,1 que sienten anitipatía por palestina. En Vox, la simpatía es sólo del 6 % frente al mayoritario 51,2 que manifiestan antipatía a los ciudadanos palestinos y en Sumar esa tendencia se invierte y sólo tiene antipatía el 4,1 % de los votantes.

Por tanto, los votantes de Vox destacan por una mayor simpatía por Israel frente a los votantes de los demás partidos. Cuanto más ideológicamente se autoposicionan a la derecha, más simpatía por Israel presentan los encuestados. Cuanto más se identifica un encuestado a la izquierda, más simpatía se tiene por Palestina.

La postura mejor valorada es la de Gobierno de España. La peor, la de Trump y su Gobierno de Estados Unidos Los votantes del PP y Vox rechazan en mayor medida la postura de España y aprueban en mayor medida la de EE UU. Los de PSOE y Sumar aprueban más la de España y rechazan la de EE UU. Este patrón se repite con las ideologías. Sólo los votantes del PP y las personas de centro derecha aprueban en mayor medida la postura de la Unión Europea.

Hay además un mayor acuerdo con que el Gobierno tome medidas a que no lo haga. Los votantes de PSOE y Sumar se inclinan más por que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea proactivo mientras que los votantes de Partido Popular, y sobre todo Vox, por lo contrario. Cuanto más a la izquierda se autoposicione una persona, más de acuerdo está en que el Gobierno tome medidas contra Israel para que se frene el genocidio de palestinos.