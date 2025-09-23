Los médicos denuncian que el último borrador del Estatuto Marco supone un "retroceso": "Nuestro sistema sanitario se sostiene gracias a la precarización"

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Los sindicatos médicos CESM y SMA han rechazado este martes a las puertas del Ministerio de Sanidad el último borrador del Estatuto Marco, que remitió Sanidad el pasado 15 de septiembre, y han denunciado que supone un "retroceso" con respecto a las versiones anteriores del anteproyecto.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han concentrado para trasladar a la ministra de Sanidad, Mónica García, que el colectivo médico no está dispuesto a seguir "ejerciendo en unas condiciones de inferioridad y de marginación" con respecto a otras profesiones y han recordado la diferencia en cuanto a condiciones laborales respecto al resto de médicos europeos.

"El problema de esta ministra es su grandísima irresponsabilidad y nosotros no estamos dispuestos a seguir siendo los esclavos del siglo XXI. No vamos a tolerar el trato indigno, que no se respeten los descansos, que hayan jornadas maratonianas y que la hora de guardia se siga pagando menos que la ordinaria", ha asegurado a EFE el presidente de CESM, Miguel Lázaro.

Este lunes, el Ministerio de Sanidad emitió un comunicado respondiendo a CESM en el que intentaba aclarar las modificaciones del nuevo borrador del anteproyecto, alegando que no se había eliminado ningún derecho laboral y que las demandas se habían reubicado o remitido su regulación a quienes tienen las competencias.

Por ejemplo, la norma no incluye los incentivos retributivos o las pagas extraordinarias y complementos porque es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, según expuso Sanidad en el comunicado.

"Que el Estatuto Marco determine que una hora extra nunca se retribuya por debajo de la hora ordinaria, no está obligando a ninguna administración autonómica a que ponga un precio u otro. Los precios evidentemente se negocian en las comunidades autónomas, pero el concepto retributivo sí debe estar en la norma común", ha defendido el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

"Ha sido un intento de maquillar el estatuto viejo que había manteniendo los mismos vicios y las mismas discriminaciones hacia el colectivo médico", ha añadido Pedrera.

Lázaro ha expuesto también que el "talón de Aquiles" de la sanidad pública española es la falta de médicos: "Queremos que el estatuto propio sirva para captar médicos (que se fueron al extranjero) y que cumpla con las exigencias de europa".

"Esto es una prueba de que nuestro sistema sanitario se sostiene gracias a la precarización de los médicos y profesionales. El estatuto de los trabajadores sí recoge que la hora extraordinaria se pague como mínimo como la hora ordinaria y no queremos ser menos", han explicado el vicepresidente del Sindicato Andaluz de Córdoba, Pedro Jiménez.

El secretario general de CESM ha adelantado a los medios que remitirán a las Cortes una copia del estatuto propio que han elaborado junto a SMA y explicarán a todos los grupos parlamentarios "cuál es la situación y la propuesta" que tienen.

La concentración de CESM y SMA, convocantes de la huelga del día 3 de octubre, se ha producido paralelamente a la reunión de Sanidad con las organizaciones sindicales del ámbito de negociación del Estatuto Marco, un encuentro que ha finalizado con un nuevo "rechazo" al texto porque consideran que ha quedado "desvirtuado" y con "más carencias".