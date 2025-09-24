Cae con 2.000 kilos de cocaína una banda que traficaba desde un laboratorio

Publicado por Efe Las Palmas Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una banda que traficaba con cocaína desde un laboratorio de Tenerife, en una operación denominada 'Silbo' que ha supuesto 34 detenciones y la incautación de más de 2.000 kilos de esta droga. Con la colaboración de Europol, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía Judicial de Cabo Verde, las autoridades españolas también requisado armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y cinco embarcaciones. Además, han bloqueado bienes muebles e inmuebles por valor de más de dos millones de euros, según han precisado este lunes los responsables de la operación en un comunicado.

'Silbo', una investigación iniciada hace dos años por Vigilancia Aduanera y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), ha permitido el desmantelamiento de un laboratorio de cocaína situado en una finca de El Escobonal (Tenerife). El principal responsable de la organización, que operaba desde esta isla, controlaba sociedades nacionales y extranjeras del sector de la restauración, inversiones inmobiliarias y alquiler de vehículos y estaba vinculado con sociedades pesqueras y otros activos ocultos a terceros. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria resalta que se trata de una de las organizaciones criminales más activas.