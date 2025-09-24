Los planes contra Israel, en manos de Junts

Publicado por Ander Azpiroz / M. Á. Alfonso Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno aprobó finalmente ayer el real decreto de medidas contra Israel por la invasión de Gaza, un paquete de sanciones que según los socios parlamentarios del PSOE se ha dilatado demasiado en el tiempo hasta su presentación ante el Consejo de Ministros. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desgranado ayer las principales medidas que incluye el decreto y que ya habían sido adelantadas por Pedro Sánchez hace dos semanas junto a otro paquete de propuestas que no ha necesitado de respaldo legislativo para su implementación. La de mayor calado es el embargo total de importaciones y exportaciones de material bélico o doble uso a Tel Aviv. Al de las armas se une el veto al tránsito por territorio español de transportes que trasladen combustible con destino al estado hebreo. Por último se prohíbe también la compra o publicidad de productos fabricados en los asentamientos judíos levantados sobre «territorios palestinos ocupados», una medida de carácter simbólica dado el ínfimo impacto de estos intercambios comerciales para la economía española. El Gobierno se ha guardado una cláusula para sortear alguna de estas medidas en operaciones puntuales de interés general, detalló Cuerpo. Se usaría en «situaciones excepcionales que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de su implementación».

El siguiente paso del decreto tras la aprobación en Consejo de Ministros será su validación en el Congreso, en la que Junts juega un papel clave. La relación entre el Gobierno y los de Puiggdemont vive uno de los momentos más tensos de la legislatura, hasta el punto de que la formación independentista ya ha amenazado por tumbar cualquier iniciativa que llegue a la Cámara baja. Fuentes de Gobierno admiten que la ratificación del decreto está en el aire.

Los diputados de Vox se han ausentado este martes del minuto de silencio que ha guardado el Congreso al inicio del pleno por las víctimas del genocidio del Estado de Israel contra la población palestina en Gaza. El resto de los parlamentarios, en cambio, ha permanecido en pie después de que lo anunciara la presidenta de la Cámara baja, Francina Armengol, que también recordó a Ginesa, la mujer de 64 años asesinada la semana pasada por violencia machista en Murcia.

El PP ha secundado el minuto de silencio, aunque quejándose de una cierta «doble vara de medir» de los socialistas, que promueven este minuto de silencio, aseguran, por los «asesinados» por el Estado de Israel, pero en cambio no se hizo no por las víctimas que causó la organización terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023.

«Nos sumamos a la solidaridad de las muertes de todo signo. También con los rehenes que aún están en manos de Hamás», señaló el PP.

El Parlament catalán aprobó ayer una declaración institucional contra el genocidio sin el aval de Puigdemont y con la derecha en contra.