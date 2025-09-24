Estas son algunas de las normas de circulación de la DGT que muchos conductores desconocen
Los adelantamientos están permitidos en carreteras con doble sentido en lugares señalizados y con visibilidad suficiente
Algunas normas de circulación impuestas por la DGT que pueden ser menos conocidas por los conductores incluyen:
Normas para Patinetes Eléctricos
- Deben circular por carriles bici o calzada, nunca por aceras o zonas peatonales.
- Al cruzar calles, deben hacerlo en pasos de peatones o lugares señalizados.
Normas para Ciclistas
- Deben utilizar carriles bici cuando estén disponibles; de lo contrario, circularán por la calzada.
- En autovías y autopistas, el límite máximo de velocidad es de 120 km/h, adaptándose a condiciones meteorológicas y de tráfico.
Adelantamientos
- Los adelantamientos están permitidos en carreteras con doble sentido en lugares señalizados y con visibilidad suficiente.
- Al adelantar a ciclistas, se deberá hacer a una velocidad máxima de 20 km/h menos del límite de la vía.
Límites de Velocidad
- En áreas urbanas, el límite general es de 50 km/h, aunque puede ser menor en zonas con alta densidad de peatones.
- En carreteras convencionales, el límite máximo suele ser de 90 km/h.
Uso de Luces
- Los vehículos deben llevar luces delanteras y traseras en condiciones de baja visibilidad.
Nuevas Normas para 2025
- La DGT planea reducir la tasa de alcohol permitida al volante a 0,20 gramos por litro de sangre o 0,10 miligramos por litro de aire aspirado.
- Se modificará la forma de adelantar a ciclistas, con una distancia mínima de seguridad.
- Se permitirá a las motos circular por arcenes en situaciones de tráfico denso o atascos.
Es fundamental conocer y cumplir estas normas para garantizar la seguridad vial y evitar sanciones.