Estas son algunas de las normas de circulación de la DGT que muchos conductores desconocen

Los adelantamientos están permitidos en carreteras con doble sentido en lugares señalizados y con visibilidad suficiente

Tráfico denso en la carretera A-5, dirección Extremadura, este Miércoles Santo. La segunda fase de la Operación Especial Semana Santa de la DGT comienza a las 15 horas de esta tarde y se prolongará hasta las 24 horas del próximo lunes 21 de abril, y se prevén nueve millones de desplazamientos hasta el próximo lunes 21 de abril, un 3,5 % más que el año anterior. EFE/Manu Reino

Algunas normas de circulación impuestas por la DGT que pueden ser menos conocidas por los conductores incluyen:

Normas para Patinetes Eléctricos

  • Deben circular por carriles bici o calzada, nunca por aceras o zonas peatonales.
  • Al cruzar calles, deben hacerlo en pasos de peatones o lugares señalizados.

Normas para Ciclistas

  • Deben utilizar carriles bici cuando estén disponibles; de lo contrario, circularán por la calzada.
  • En autovías y autopistas, el límite máximo de velocidad es de 120 km/h, adaptándose a condiciones meteorológicas y de tráfico.

Adelantamientos

  • Los adelantamientos están permitidos en carreteras con doble sentido en lugares señalizados y con visibilidad suficiente.
  • Al adelantar a ciclistas, se deberá hacer a una velocidad máxima de 20 km/h menos del límite de la vía.

Límites de Velocidad

  • En áreas urbanas, el límite general es de 50 km/h, aunque puede ser menor en zonas con alta densidad de peatones.
  • En carreteras convencionales, el límite máximo suele ser de 90 km/h.

Uso de Luces

  • Los vehículos deben llevar luces delanteras y traseras en condiciones de baja visibilidad.

Nuevas Normas para 2025

  • La DGT planea reducir la tasa de alcohol permitida al volante a 0,20 gramos por litro de sangre o 0,10 miligramos por litro de aire aspirado.
  • Se modificará la forma de adelantar a ciclistas, con una distancia mínima de seguridad.
  • Se permitirá a las motos circular por arcenes en situaciones de tráfico denso o atascos.

Es fundamental conocer y cumplir estas normas para garantizar la seguridad vial y evitar sanciones.

