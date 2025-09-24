Estas son algunas de las normas de circulación de la DGT que muchos conductores desconocen

Tráfico denso en la carretera A-5, dirección Extremadura, este Miércoles Santo. La segunda fase de la Operación Especial Semana Santa de la DGT comienza a las 15 horas de esta tarde y se prolongará hasta las 24 horas del próximo lunes 21 de abril, y se prevén nueve millones de desplazamientos hasta el próximo lunes 21 de abril, un 3,5 % más que el año anterior. EFE/Manu Reino