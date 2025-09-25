Junts y ERC permiten la reprobación de la 'ministra de las pulseras'

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

El Congreso reprobó ayer a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos en las pulseras antimaltrato. Con 170 votos favorables y 162 en contra, las 16 abstenciones, de Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria permitieron sacar adelante la moción impulsada por el PP, que contó con el apoyo de Vox, para censurar a Redondo por «su negligente gestión al frente del ministerio». De esta forma, Redondo se convierte en el quinto miembro del Gobierno reprobado en esta legislatura tras María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Félix Bolaños.

Las pulseras antimaltrato centraron ayer, otra vez, los ataques cruzados entre el Gobierno y el PP. Los populares señalaron al Ejecutivo por «poner en peligro a las mujeres» por sus «negligencias", mientras que el Gobierno echó en cara al partido de Alberto Núñez Feijóo que vote «en contra de todos los avances de las mujeres en este país».

Antes de que la Cámara baja aprobara su reprobación, la ministra de Igualdad acusó al PP de «utilizar a las víctimas» y de «generar alerta con bulos». «Desde que gobierna Pedro Sánchez, las mujeres están más protegidas", dijo Redondo, que defendió su gestión en esta crisis. «Es radicalmente falso que alguna mujer que portara pulsera haya sido asesinada, como ustedes han dicho", continuó la ministra.

Pero los argumentos de Redondo no convencieron, ni mucho menos, al PP. «Que haya decenas de miles de mujeres sufriendo la lacra de la violencia machista nos interpela a todos, pero que 4.600 pulseras no funcionen solo les responsabiliza a ustedes. Utilizan el feminismo y a las mujeres para conseguir votos. Jamás les ha importado la causa feminista porque solo la han manoseado", subrayó el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos. Los populares se preguntaron si «es necesario que haya alguna mujer asesinada» para que tome medidas un Gobierno que «ha racaneado en la seguridad» de las víctimas.

La portavoz popular en la Cámara baja, Ester Muñoz, reprochó al Ejecutivo que «abandone a las mujeres que dijeron que iban a proteger» y avisó a los socialistas de que «se darán cuenta» de su «ineficacia» cuando «los españoles y las españolas voten».

En ausencia de Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, afeó a los populares «intentar sacar rentabilidad política de cuestiones que nada tienen que ver con la igualdad». «El PP solo habla de las mujeres para crear una alerta infundada", dijo.

Junts advierte a Montero de que no habrá Presupuestos «sin cumplir con Cataluña"

El Gobierno permanece impasible a las derrotas parlamentarias y a las heridas abiertas entre sus socios e insiste en su intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Al menos sobre el papel, porque este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se volvió a topar con las exigencias de Junts de que estos no moverán un dedo si el Ejecutivo «no cumple antes con Cataluña».

Los posconvergentes se refieren, entre otras cuestiones, a la aplicación total de la ley de amnistía, también para Carles Puigdemont —pendiente aún de la decisión del Tribunal Constitucional-, de la oficialidad del catalán en la Unión Europa o la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña. Esta última cuestión maniata toda las negociaciones después de que el día antes la Cámara baja tumbara la iniciativa con los votos de PP, Vox y Podemos. De ahí la irónica expresión «¿en serio?» que espetó el diputado de los soberanistas catalanes Josep María Cruset cuando Montero volvió a implorarle apoyo parlamentario y les recordara que tienen «votos para cambiar la orientación de la legislatura» .

Más allá del chascarrillo, Cruiset afeó a la ministra de Hacienda que el Gobierno no haya presentado todavía los Presupuestos, por mucho que lo hayan prometido. «Año tras año ahogan Cataluña e hinchan Madrid. Y eso, señora vicepresidenta, es engañar a todos los catalanes que ven cómo se hunde el estado del bienestar que tanto costó construir", se quejó. El diputado de Junts recordó a los socialistas que en 2024 fue su partido el que tumbó las Cuentas públicas. Montero dijo que presentará las Cuentas.