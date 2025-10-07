El Día de la Hispanidad este año es domingo: estas son las ciudades en las que la fiesta se pasa al lunes

"Solemne homenaje de respeto y exaltación a la Bandera de España, enseña de la Patria y símbolo de su unidad y de la convivencia nacional".F. Otero Perandones

El Día de la Hispanidad es el nombre popular y tradicional con el que se conoce al Día de la Fiesta Nacional de España, que se celebra cada 12 de octubre.

Se conmemora la efeméride histórica del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Esta fecha simboliza el inicio de un período de proyección cultural y lingüística de España fuera de Europa y el hermanamiento entre los pueblos de habla hispana.

La decisión de trasladar el festivo del 12 de octubre (Día de la Hispanidad) al lunes 13 de octubre (cuando el día 12 cae en domingo, como ocurrirá en 2025) se toma a nivel de Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, no por ciudades individuales.

Por lo tanto, el lunes 13 de octubre será festivo en todas las ciudades y municipios de las siguientes Comunidades Autónomas y Ciudad Autónoma:

Andalucía (ej. Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, etc.)

Aragón (ej. Zaragoza, Huesca, Teruel, etc.)

Asturias (ej. Oviedo, Gijón, Avilés, etc.)

Castilla y León (ej. Valladolid, León, Salamanca, Burgos, etc.)

Extremadura (ej. Badajoz, Cáceres, Mérida, etc.)

Melilla (Ciudad Autónoma)

En el resto de Comunidades Autónomas, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc., el lunes 13 de octubre será un día laborable ordinario, ya que han optado por no trasladar la festividad.