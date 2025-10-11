El Gobierno replica a Trump que tiene «tanto derecho» como EE UU a estar en la Otan

Publicado por Paula de Las Heras Madrid Creado: Actualizado:

El Gobierno asegura no albergar el más mínimo temor ni preocupación por el hecho de que Donald Trump sugiriera este jueves que habría que plantearse expulsar a España de la Otan por su negativa a elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa, como se acordó el pasado junio en la cumbre de La Haya; una amenaza que, por otro lado, es de casi imposible ejecución porque no está contemplada en la carta fundacional de la organización. «España tiene el mismo derecho que Estados Unidos de participar y estar en las mejores condiciones en la Alianza Atlántica", replicó este viernes la vicepresidenta segunda, María Jesús Montero.

Pedro Sánchez se convirtió hace cuatro meses en uno de los protagonistas de la cita que los aliados celebraron en la ciudad holandesa —y en la que se firmó un compromiso para alcanzar el nivel de gasto exigido durante meses por Trump— precisamente, por su negativa a ir más allá del 2,1% del PIB, un porcentaje en el que España se ha situado ya prácticamente este año, tras anunciar el presidente en abril una inversión extraordinaria de 10.471 millones de euros que le valió tensiones en el seno del Gobierno y con sus socios de la izquierda, y que implicó aumentar el gasto militar de 2024 a 2025, según las propias estimaciones de la OTAN, en un 43%. Lo que defendió entonces Sánchez, y el Ejecutivo sigue manteniendo ahora, es que esa cifra es suficiente para cumplir con las obligaciones que España tiene para con la Alianza.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo repitió tratando de quitar hierro al señalamiento del presidente norteamericano, con el que los socialistas buscan siempre una confrontación ideológica, pero sin choques directos y en plano estrictamente nacional, no diplomático. «Yo creo que el presidente Trump tiene que saber que España es uno de los aliados más serios más fiables. Y lo más importante — esgrimió Robles-, mientras a lo mejor algunos dicen que van a cumplir y no sabemos si van a cumplir o no, España lo que dice lo cumple».

Fuentes gubernamentales, insisten en que, al margen de cuál sea el porcentaje de PIB o a cuánto ascienda el gasto por habitante en defensa (otro parámetro que nos sitúa en el furgón de cola) España, séptimo contribuyente de la Alianza en términos absolutos, cumple «tanto como Estados Unidos» con los objetivos asignados de capacidad militar (que son secretos, pero se refieren a asuntos como unidades terrestres, defensa aérea, logística, inteligencia, ciberseguridad..). Eso sí, Estados Unidos por sí solo aporta el 61% de todo el presupuesto de la Otan.

Es posible que el comentario de Trump, como caído de la nada en medio de un encuentro con el presidente finlandés, Alexander Stubb, no derive, en cualquier caso, en más debate internacional y se agote en sí mismo. No solo porque el Tratado de la OTAN únicamente prevé salidas voluntarias de la organización y no recoge fórmulas de expulsión. En junio, el voluble líder mundial ya amenazó con aranceles a España por este mismo asunto sin que luego sus palabras se tradujeran en nada concreto. Pero de puertas adentro, las palabras del estadounidense sí han servido para agitar un patio ya de por sí revuelto. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró en la misma noche del jueves a escribir un mensaje en su cuenta de X. «El problema no es España. España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. Y lo seguiremos siendo. El problema es Sánchez».

También el jefe de filas de Vox, Santiago Abascal, cargó contra el jefe del Ejecutivo. «Cada día de Sánchez en el poder destruye aún más los intereses nacionales y perjudica gravísimamente a nuestra seguridad. Sánchez es la mayor calamidad que ha tenido España en mucho tiempo", escribió también en la red social.

A modo de réplica, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, echó mano de la estrategia en la que el Gobierno lleva embarcado en las últimas semanas en un intento de desgastar al PP y esquivar el impacto del 'caso Cerdán', la atribución al principal partido de la oposición y sus gobiernos autonómicos de un modelo de privatización y desguace de los servicios públicos. «Me llama la atención cuando hay algún líder del Partido Popular, incluso el propio líder del PP, que se muestra dispuesto a aumentar a un 5% el gasto en defensa en nuestro país. Me imagino que lo hará porque no tendrá ningún problema en recortar el estado del bienestar. Y creo — contraatacó— que esto es importante también que los ciudadanos lo conozcan».

En el otro ala del Gobierno, la posición es distinta. Ni la vicepresidenta segunda ni ninguno de los ministros de la coalición se pronunciaron este viernes sobre el tema pero si lo hizo el portavoz de IU y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, recordó que su formación se opone incluso al 2% del gasto militar e invitó a Trump acelerar los trámites (inexistentes) para expulsar a España de la Otan y, de paso, abandonar las bases militares de Rota y Morón de la Frontera.