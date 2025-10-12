Las fotos del Día de las Fuerzas Armadas en un desfile con menos aviones por las nubes

Izado de la bandera durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional en Madrid. BORJA SÁNCHEZ-TRILLO

Miles de ciudadanos han arropado este domingo a las Fuerzas Armadas en el acto central del día de la Fiesta Nacional, presidido por los reyes, que se ha desarrollado sin incidentes, aunque los cielos nublados han obligado a acortar el desfile aéreo, limitado al paso de los 'cazas' y a la Formación Mirlo.

Al margen de este pequeño cambio de guion, solo los habituales pitos y abucheos a la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han enturbiado la tradicional celebración del 12 de octubre con la que cada año se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.

Un total de 3.847 militares (524 de ellos mujeres), además de aeronaves y vehículos motorizados, han marchado durante una hora y media por los 1.540 metros del recorrido, desde la Glorieta de Carlos V a la Plaza de Colón.

Como novedades este año, la parada militar ha conmemorado el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y no ha contado con la emblemática Patrulla Águila, sustituida por la Formación Mirlo.

La familia real al completo

Poco antes de las 11:00 horas, los reyes han llegado a la zona de la tribuna real, situada en la Plaza de Cánovas del Castillo, y han saludado a las autoridades encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante Teodoro López Calderón.

También han formado parte de la línea de saludo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Don Felipe y doña Letizia han estado acompañados de la princesa Leonor, vestida con el uniforme de gala como alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio, y la infanta Sofía, que acude este año al acto central de la Fiesta Nacional después de dos ediciones ausente por encontrarse cursando sus estudios en Gales.

El Gobierno casi en pleno ha asistido al desfile, salvo las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, de viaje en Alemania y Jordania, respectivamente, así como la de Igualdad, Ana Redondo, y el titular de Derechos Sociales y Agencia 2030, Pablo Bustinduy.

En la tribuna de autoridades se ha podido ver a los líderes de los principales partidos, entre ellos, el del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que el de Vox, Santiago Abascal, este año ha decidido seguir el desfile desde la calle para no "blanquear" al gobierno "corrupto y peligroso" de Sánchez.

La cúpula militar, además de representantes de altas instituciones del Estado, como los presidentes del Congreso, Francina Armegol, y del Senado, Pedro Rollán; el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y los presidentes del CGPJ y del Tribunal Supremo, y del Constitucional tampoco se han querido perder el desfile.

Seis presidentes autonómicos ausentes

Como es habitual no ha acudido el lehendakari vasco, Imanol Pradales, y en esta ocasión tampoco los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de La Rioja, Gonzalo Capellán, ambos por tener actos programados.

También han excusado su presencia la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el de Murcia, Fernando López Miras, pendientes los tres de la evolución de la dana Alice que afecta a sus comunidades.