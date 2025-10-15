Visado por puntos y ayudas restringidas: así es la propuesta migratoria de Feijóo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha presentado este martes en Barcelona su Plan Nacional de Inmigración, que ha elaborado durante meses un equipo de expertos, un decálogo de medidas para fomentar una inmigración «ordenada, legal y humana» que Alberto Núñez Feijóo planea impulsar si llega a la Moncloa. Exámenes más difíciles para conseguir la nacionalidad, un visado por puntos para venir a trabajar a España que valore, por ejemplo, la hispanidad, o más requisitos para recibir ayudas sociales son algunas de las medidas incluidas en este plan con el que el PP pretende coger impulso. Todo ello en un momento en el que Vox está ganando fuerza según las encuestas y en el que la inmigración (tema clave para el partido liderado por Santiago Abascal) es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Para conseguir la nacionalidad española, el PP propone que no solo se otorgue en función de unos requisitos legales sino también por conceptos como la integración real y por tener «un compromiso profundo» con la historia la lengua y los valores de España. Por ejemplo, se elevará el nivel de exigencia lingüística hasta el B2 y se endurecerán los exámenes de conocimientos generales sobre España.

Quien delinca será expulsado

El PP propone la expulsión automática de España a quien sea condenado por delitos graves, así como que se amplíe el periodo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para que puedan ejecutarse las resoluciones de expulsión, devolución o retorno. Y propone también que se revoque el permiso de residencia a los extranjeros con vínculos criminales o radicales. El partido de Feijóo quiere que quien llegue a España lo haga para trabajar y para ello han propuesto un visado por puntos que valorará temas como la formación, el idioma y la integración. Habrá dos maneras de llegar a España: con un contrato de origen o con un visado temporal para buscar empleo en «sectores tensionados». La Hispanidad será un factor positivo en la evaluación del visado y habrá cuotas anuales por países y sectores reservadas para los que cooperen en la repatriación o el control de flujos irregulares. El Partido Popular quiere también que se acaben las regularizaciones «generalizadas y sin control» y propone crear un «régimen transitorio» para los extranjeros en situación irregular que ya estén en España, en el que serán evaluados por puntos en función de su integración, por ejemplo. Además, el arraigo se convertirá en algo de carácter excepcional y no en una vía automática y la autorización de residencia de larga duración no sólo dependerá del tiempo que se lleve en España. El PP quiere que para los inmigrantes sea más difícil recibir ayudas y para ello propone que la más común, el Ingreso Mínimo Vital, se ligue a la búsqueda activa de empleo y que el padrón deje de ser el único requisito para obtener ayudas económicas. Fronteras controladas y lucha contra las mafias En cuanto al control de fronteras, el PP propone impulsar el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y dar más medios a Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).

Propone que el Ingreso Mínimo Vital se ligue a la búsqueda activa de empleo y que el padrón deje de ser requisito para obtener ayudas