El PP se burla de un error de Yolanda Díaz al decir que "hay Gobierno de corrupción para rato"

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El PP se ha burlado este martes en el Pleno del Senado de un error de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que en un lapsus ha dicho que "que queda Gobierno de corrupción" para rato en lugar de Ejecutivo de coalición.

Esa equivocación ha motivado que la bancada popular en la Cámara Alta le haya aplaudido en modo irónico, con los senadores puestos en pie, y que el extremeño José Antonio Monago, que preguntaba a continuación a la titular de Defensa, Margarita Robles, haya enfatizado que la intervención de Díaz era "difícil de superar".

Por su parte, y durante la sesión de control en el Senado, la vicepresidenta ha recriminado al PP que la corrupción le importa un "rábano" y ha proclamado que el Gobierno va a continuar.

Mientras que la portavoz popular en el Senado, Alicia García, la ha acusado de ser una "avalista solidaria de las corrupciones del sanchismo" con su "silencio cómplice" ante, a su juicio, los "indicios de financiación irregular en el PSOE" en el marco del 'caso Koldo'.

Durante una tensa interpelación, la dirigente popular ha preguntado a Díaz si mantiene que abandonará el Gobierno si había corrupción estructural en el PSOE o ya es una "sanchista más" que está "cómoda" en el Ejecutivo y solo mantiene "silencio" como colaboradora de "la banda del Peugeot".

"Nunca le ha preguntado a Sánchez por los negocios de su mujer y por el rescate de Europa o quizá por sus camaradas Ábalos, Koldo y Santos Cerdán (...) O por las bolsas de dinero que entraban y sobres que salían de Ferraz: quien calla señora Díaz, es que participa", ha exclamado García para cuestionar si Sumar va a seguir sosteniendo al presidente.

Luego, le ha recriminado "mirar para otro lado" cuando "se destapó que Sánchez se beneficio de los negocios húmedos de su suegro, cuando por la Ley solo 'sí es sí' se liberó a violadores" o por las mujeres que quedaron desprotegidas por fallos en las pulseras antimaltrado.

"Usted, que da lecciones de ética y feminismo se ha convertido en su meme. Ayer era Gaza, hoy el aborto, el cambio de horario y el mes que viene, Franco (...) todo les vale para tapar su corrupción. Mientras tanto, se usa a las mujeres como burladero para tapar sus corrupciones", ha espetado la senadora del PP a Díaz.

En contraposición, Díaz ha dicho que el PP ha demostrado que la corrupción "le importa un absoluto rábano", al afearles su voto en contra "vergonzante a la proposición de ley de Sumar para crear en España una oficina anticorrupción, y ha avisado a los 'populares' de que, si persisten en esta actitud, no volverán a gobernar.

Así, ha reprochado a los populares que en materia anticorrupción su saldo de propuestas es un "cero patatero" y que tienen una noción "selectiva" de la corrupción, aparte de votar en contra de 12 millones de trabajadores al oponerse a la reducción de jornada.

A su vez, ha retado al PP a que va a emprender la reforma del despido para evitar "lo que ha practicado el PP" que son "represalias" ante las denuncias de corrupción. "¿Usted se acuerda señora García de una frase que profirió alguien en España que decía el dinero público no importa que no es de nadie? Fue un dirigente del Partido Popular", ha soltado Díaz, que con esa referencia ha generado la protesta airada de los senadores del PP recordando que esa frase la pronuncio la socialista Carmen Calvo siendo ministra de Cultura.