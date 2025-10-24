Desmantelada la primera plantación de opio jamás vista en España: 500 plantas ocultas y 83 detenidos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una operación policial de gran envergadura ha culminado con el desmantelamiento de la primera plantación de opio jamás descubierta en territorio español. La intervención, que se ha saldado con 83 detenidos, ha permitido a las autoridades desarticular una red criminal con conexiones internacionales dedicada al narcotráfico a gran escala. Los agentes han intervenido cantidades significativas de sustancias estupefacientes, incluyendo 34 kilos de cocaína, más de 100.000 pastillas de éxtasis y 3 kilos de metanfetaminas, entre otras drogas.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, y el jefe superior de Policía de Murcia, Ignacio del Olmo, presentaron este viernes los resultados de la denominada operación Wendy, iniciada en mayo de 2024 tras un violento robo perpetrado contra una anciana y su hijo con discapacidad en la localidad albaceteña de Isso. Lo que comenzó como la investigación de un delito común acabó destapando una compleja red criminal con ramificaciones internacionales.

Durante los últimos 20 meses, las fuerzas de seguridad han realizado un total de 27 entradas y registros que han culminado con la detención de 83 personas presuntamente vinculadas a organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína, heroína y drogas sintéticas. A los detenidos se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y atentado contra agentes de la autoridad.

El origen de la investigación

La operación comenzó a raíz de un suceso aparentemente aislado. En mayo de 2024, se presentó una denuncia en Isso (Albacete) por un robo con violencia en el que estaba implicado un ciudadano de nacionalidad checa. Este individuo ya había sido investigado anteriormente por tráfico de drogas y por robos a otros narcotraficantes, así como por otro asalto con fuerza en Lomas de Rame, una pedanía perteneciente al municipio murciano de Los Alcázares.

Las pesquisas policiales, siguiendo el rastro de este sospechoso, condujeron a la identificación de cinco personas de una misma familia, residentes en el barrio cartagenero de Lo Campano, que mantenían vínculos con un conocido narcotraficante. En esta fase de la operación, los agentes lograron incautar 10 kilos de cocaína, un decomiso que alertó a las autoridades sobre la magnitud de la red criminal que estaban investigando.

Posteriormente, gracias a las conexiones establecidas a través del ciudadano checo, se logró interceptar un importante alijo de más de 100.000 pastillas de éxtasis que iban a ser distribuidas en la comarca de Cartagena. Esta intervención se saldó con la detención de cinco personas, incluyendo al mencionado ciudadano, que fueron inmediatamente puestas en prisión provisional por la gravedad de los hechos.

Un hallazgo sin precedentes en España

Sin duda, el descubrimiento más relevante de la operación fue la localización de un campo de opio vinculado directamente a la red criminal. Esta plantación, ubicada en una finca aislada de la zona de El Beal, en el término municipal de Cartagena, contenía unas 500 plantas de adormidera destinadas a la producción de heroína para su posterior venta, así como para la obtención de semillas que permitieran expandir los cultivos.

Este hallazgo marca un hito en la historia de la lucha contra el narcotráfico en España, ya que supone la primera plantación de opio descubierta en nuestro país. Hasta ahora, la mayoría de la heroína consumida en el territorio nacional procedía de países como Afganistán, Pakistán o Colombia, por lo que el cultivo local representa un preocupante cambio en las dinámicas del tráfico de opiáceos.

La operación continuó con la interceptación, en junio de 2024, de un vehículo en la ciudad de Murcia, lo que condujo a varios registros que permitieron incautar más cocaína, cannabis, un arma corta y cinco armas de guerra simuladas. Además, los agentes encontraron material policial que los delincuentes utilizaban para hacerse pasar por agentes durante los robos que perpetraban contra otros traficantes de drogas, una estrategia que evidencia la sofisticación y peligrosidad de la organización.

Implicaciones y balance de la operación

La operación Wendy, que ha contado con la colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia, representa un importante golpe al narcotráfico en el sureste español. El balance final incluye la incautación de 34 kilos de cocaína, 3 kilos de metanfetaminas, más de 100.000 pastillas de éxtasis, 8 kilos de tusi (una mezcla de ketamina y MDMA conocida como "cocaína rosa"), así como diversas cantidades de hachís y marihuana.

Las autoridades han destacado la complejidad de la investigación, que ha requerido más de un año y medio de trabajo y ha permitido desarticular una organización con importantes vínculos internacionales. Los 83 detenidos formaban parte de una estructura criminal jerarquizada que operaba principalmente en la Región de Murcia, aunque sus conexiones se extendían por diversas provincias españolas y países europeos.

El cultivo de adormidera para la producción de opio constituye un fenómeno relativamente nuevo en España, donde tradicionalmente las plantaciones ilegales se han centrado en el cannabis. Este cambio podría indicar una adaptación estratégica por parte de los grupos criminales para responder a la demanda de opiáceos, en un contexto global marcado por el aumento del consumo de estas sustancias y sus derivados sintéticos.

La intervención policial no solo ha permitido desmantelar una importante red de narcotráfico, sino que también ha evidenciado la evolución de las organizaciones criminales, que diversifican sus actividades y métodos para eludir la acción de las fuerzas de seguridad. La cooperación entre diferentes cuerpos policiales y agencias estatales ha sido fundamental para el éxito de esta operación, que constituye un significativo avance en la lucha contra el tráfico de drogas en España.