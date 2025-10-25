El PP tilda de «política ficción» una hipotética moción de censura con Junts

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Partido Popular considera «política ficción» hablar de una hipotética moción de censura con Junts para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa que incluya un candidato alternativo distinto a Alberto Núñez Feijóo. «No acostumbramos a comentar escenarios que no se han producido ni mucho menos globos sonda. Yo entiendo que esto que me pregunta es más política ficción y, por tanto, no vamos a comentarlo», ha declarado la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, al ser preguntada si sería factible una negociación con Junts de una moción de censura con un candidato que no fuera Feijóo o sería inviable. García ha asegurado que «es verdad» que están ante «un Gobierno gripado, agónico» y «muy débil parlamentariamente». A su entender, es un Ejecutivo «que los españoles no se merecen, que no debió de haber nacido como nació, con un mediador que hoy está en la cárcel», en referencia al exsecretario de Organización de PSOE, Santos Cerdán. «Lo que tiene que hacer Sánchez es dar la voz a los españoles, convocar elecciones, y que sean los españoles los que decidan», ha declarado la portavoz del PP en la Cámara Alta en una rueda de prensa. Fuentes del equipo de Feijóo rechazan comentar las informaciones que apuntan a que Junts estaría dispuesto a una moción de censura instrumental con un candidato independiente —que no sea Feijóo— que convoque inmediatamente elecciones. «No comento globos sonda», aseguran las mismas fuentes, que añaden que cuando Junts diga públicamente algo «concreto» y haga declaraciones a «cara descubierta», las escucharán y podrán entrar a opinar sobre las mismas. «No hay nada más que decir», zanjan. Después de que la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, avisara esta semana a Pedro Sánchez de que es «la hora del cambio», el expresidente catalán Carles Puigdemont ha convocado el próximo lunes a la Ejecutiva de su partido en Perpignan (Francia) para abordar las «acciones a emprender». Además, Junts se plantea la posibilidad de hacer una consulta a la militancia si finalmente la dirección del partido decide en esa reunión del lunes romper las relaciones con el PSOE. Este lunes, tras el aviso de Nogueras, el presidente el PP aseguró que corresponde a Junts «tomar sus propias decisiones» porque, a su juicio, el jefe del Ejecutivo ha pedido tiempo a ese partido «para prolongar la agonía» de su mandato y de su Gobierno. «Le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de dos años de experimentar la política sanchista», declaró y añadió que es «muy difícil» que el presidente del Gobierno traslade «tranquilidad» a sus socios y a los españoles.

