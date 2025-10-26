Valencia rinde un emotivo homenaje a los 229 fallecidos en la dana

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La sociedad valenciana ha rendido este sábado un emotivo y cálido homenaje a las 229 personas fallecidas en las inundaciones por la dana de hace un año, a las que se ha querido dar un abrazo simbólico en un acto con testimonios de sus familiares y peticiones de que no se les olvide y se haga justicia. El Teatro Olympia fue el escenario del homenaje ciudadano impulsado por la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, con el respaldo de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana y la Asociación de Afectados de L'Horta Sud, a cuatro días del primer aniversario de la tragedia que devastó la provincia de Valencia. El acto ha finalizado tras dos horas con todo el teatro en pie y un fuerte y largo aplauso dirigido a un escenario tomado por botas, escobas y cubos manchados de barro, mientras voluntarios y las tres asociaciones de víctimas sostenía una pancarta con la frase en valenciano: «Y ahora todos alcemos la voz, por quien ya no puede alzarla». En el acto se han mostrado los nombres de cada uno de los fallecidos e imágenes de los días posteriores a la barrancada. Varios familiares han relatado la angustia con la que buscaron a sus seres queridos y el «dolor inmenso» con el que han vivido estos meses hasta hoy, en que «las lágrimas siguen pesando como el plomo».