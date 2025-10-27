Cargos del PP dan por «amortizado» a Mazón aunque Feijóo no forzará su salida

Publicado por Agencias Valencia Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se plantea forzar por ahora el relevo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aunque sectores del PP lo dan por «amortizado» y cuestionan su continuidad tras la dana. En el PP sostienen que en este momento Feijóo quiere poner el foco en los casos de corrupción que afectan al PSOE de Pedro Sánchez y en su plan «alternativo» en inmigración, vivienda o regeneración democrática, de forma que cualquier decisión sobre Mazón sería «desviar el foco» de la hoja de ruta trazada por el presidente del PP, según argumentan a Europa Press fuentes del partido. Además, advierten de que el propio Feijóo ha bendecido públicamente el compromiso de Mazón de vincular su futuro político a la reconstrucción, un hecho que, según alegan, no puede interrumpir en este momento, máxime cuando ha conseguido un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos de 2026. En ‘Génova’ evitan por el momento entrar a valorar si les parece que Mazón está gestionando bien la recuperación y se limitan a señalar que hay que ver cómo avanza. En este sentido, fuentes próximas a Feijóo sitúan cualquier decisión relativa a su posible relevo más adelante, con una fecha electoral en la Comunidad Valenciana ya en el horizonte. En cualquier caso, recalcan que los que se deberían preocupar de su candidata son los socialistas porque ninguna encuesta da que Morant pueda gobernar.