Un terremoto de 3,1 en Melilla sacude la zona sur del mar de Alborán
Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este temblor se ha registrado a las 19.08 horas y su foco se ha situado 15 kilómetros de profundidad.
El terremoto se ha sentido en Melilla con una intensidad II-III en una escala que llega a X.