Un terremoto de 3,1 en Melilla sacude la zona sur del mar de Alborán

Las Islas Chafarinas albergan una de las praderas marinas mejor conservadas del mar de Alborán.INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA

Publicado por EFE Melilla Creado: Actualizado:

La población de Melilla ha sentido este martes por la tarde un terremoto de magnitud 3.1 en la zona sur del mar de Alborán.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), este temblor se ha registrado a las 19.08 horas y su foco se ha situado 15 kilómetros de profundidad.

El terremoto se ha sentido en Melilla con una intensidad II-III en una escala que llega a X.