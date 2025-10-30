Sánchez admite que ha cobrado en efectivo del PSOE pero nunca por encima de mil euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido desde la comisión de investigación del Senado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue una persona de su "máxima confianza", enmarcando su salida del Ejecutivo en el contexto de la desescalada de la pandemia, aunque ha aclarado que sus "hábitos personales" le repugnan.

Ante preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, sobre el presunto pago a prostitutas con dinero público por parte de Ábalos, Sánchez ha señalado que eso lo tiene que dirimir la Justicia, aunque ha defendido que su Gobierno está "absolutamente comprometido" con los derechos de la mujer y el feminismo.

En este contexto, Sánchez ha reconocido que le repugnan los "hábitos personales" de Ábalos tras conocerse los audios en los que se repartía las mujeres de cara a un fin de semana con su exasesor ministerial Koldo García Izaguirre.

No obstante, Sánchez ha admitido que Ábalos fue de su "máxima confianza", asegurando que el exministro tenía unas "cualidades políticas que son claras" en el sentido de que era una "persona elocuente" y que era "una persona sólida políticamente".

Además, ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque asegura que estas cantidades en ningún caso han superado los mil euros.

Así lo ha trasladado al inicio de su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado donde ha sido convocado por el Partido Popular para responder sobre las presuntas irregularidades de los exdirigentes José Luis Ábalos y Santos Cerdán y el exasesor Koldo García.

"Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura" , ha señalado Sánchez defendiendo en todo momento la legalidad del proceso.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente de la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', el 'popular' Eloy Suárez Lamata, han protagonizado un rifirrafe al inicio del interrogatorio al presidente del Gobierno, con acusaciones cruzadas y diferentes llamadas al orden a senadores socialistas.

Ha sido durante las preguntas de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, cuando Eloy Suárez ha decidido intervenir para apostillar a Sánchez que hacía una pregunta "muy concreta" que, a su juicio, no ha sido respuesta: "Entiendo que quiera extender el tiempo lo que crea oportuno".

En este contexto, el presidente de la comisión ha advertido que si cree que Sánchez está "abusando" de esta conducta, se verá "en la necesidad de extender el tiempo" que tienen los grupos.

Ante esto, Sánchez ha tirado de ironía para responder al 'popular' Eloy Suárez Lamata: "Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión, es un sarcasmo".

Esto ha provocado otra réplica por parte de Eloy Suárez, que le ha advertido que no va a discutir con él, que el protagonista es él y que su "obligación" es que se sustancie esta sesión de la comisión de investigación. "Demuestra usted una valentía tremenda sabiendo que yo no me puedo defender", ha agregado.

De hecho, el presidente de la comisión de investigación ha llamado al orden al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y al portavoz del PSOE en esta comisión de investigación, Alfonso Gil.

La comparecencia

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' ha arrancado pasadas las 09.00 horas de este jueves y está previsto que el interrogatorio se alargue hasta cinco horas, ya que participarán todos los grupos parlamentarios, salvo el PNV.

El presidente de la comisión de investigación, el 'popular' Eloy Suárez Lamata, ha sido el encargado de abrir esta sesión que acoge la comparecencia del presidente del Gobierno después de invitar a la prensa gráfica a que abandone la sala.

La primera en preguntar será la senadora de UPN, María del Mar Caballero, y luego será el turno de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.

Esta comisión de investigación, que lleva trabajando más de un año y medio, ha celebrado ya casi 90 comparecencias, entre ellas la de los ministros Ángel Víctor Torres (citado en tres ocasiones), Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero, Luis Planas y Elma Saiz. También han desfilado por ella el exministro José Luis Ábalos y el exministro y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, así como la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, entre otros.

En esta ocasión, la comisión de investigación mantiene el mismo formato que en las anteriores comparecencias: 50 minutos por grupo para interrogar a Sánchez y el orden de intervención será de menor a mayor representación, es decir, que el PP será el último en preguntar al presidente del Gobierno.

Sin el PNV

Casi todos los grupos parlamentarios se han ausentado de las más de 90 comparecencias que lleva esta comisión de investigación, aunque la mayoría de los partidos, salvo el PNV y el BNG, han decidido aprovechar la comparecencia de Sánchez para acudir a este foro.

Por grupos de menor a mayor representación, Vox y UPN comparten el Grupo Mixto y es habitual ver a la senadora María del Mar Caballero (UPN) y al senador Ángel Pelayo (Vox) en las sesiones de la comisión de investigación. Además, serán los encargados de preguntar en primer lugar a Sánchez.

En el caso del Grupo Izquierda Confederal, intervendrán los senadores de Geroa Bai (Uxue Barkos); Asociación Socialista Gomera (Fabián Chinea); Compromís (Enric Morera) y Más Madrid (Carla Delgado).

El PNV ha sido el único grupo que ha decidido no participar en esta comparecencia, alegando que este foro solo busca la "confrontación" con el adversario político y la "continua repercusión mediática". Y es que el PNV se queja de esta investigación parlamentaria no está sirviendo para los propósitos que, en teoría, busca, sino que "solo busca la confrontación con el adversario político y la continua repercusión mediática".

Por su parte, Junts decidió el pasado lunes participar en el interrogatorio a Sánchez en el Senado, y lo hizo tras anunciar que rompía con el PSOE. No obstante, los de Carles Puigdemont comparten grupo con Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente y BNG, aunque estos últimos también se han borrado.

En el caso de ERC, también ha confirmado que participará en esta comparecencia y le exigirá que "esclarezca" todas las dudas sobre esta trama. Según han trasladado a Europa Press fuentes de ERC, el objetivo con el que acudirán a esta comisión es que Sánchez "esclarezca" las dudas y solicitarán explicaciones "claras y concisas" al presidente del Gobierno: "¿se trata de actuaciones individuales de tres cargos del PSOE o de un problema más amplio dentro del partido?". Tendrá que compartir tiempo con EH Bildu.

Y cabe que esperar que el PSOE quiera arropar a Sánchez con su plana mayor en el Senado e incluso no se descarta la posibilidad de que acudan algunos diputados.

Quinielas dentro del PP

Lo que sí se mantiene es la incógnita de quién será el encargado del PP en interrogar a Sánchez durante esta comparecencia, aunque la portavoz 'popular' en la Cámara Alta, Alicia García, ya confirmó que ella no tiene intención de hacerlo y que se lo dejará a los miembros de este foro.

Fuentes 'populares' han señalado que su intención es no desvelar el nombre de la persona que interrogará a Sánchez hasta el mismo día de la comparecencia, alegando que es lo que hacen siempre en todos los interrogatorios, aunque sí que han descartado la posibilidad de dejar participar a más de un senador.

Los integrantes del PP en esta comisión de investigación son Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván.

En la Mesa de la comisión también están los 'populares' Eloy Suárez, José Manuel Balseiro o Inmaculada Hernández.

Misma sala

Sánchez comparece en la misma sala que el resto de interrogados en esta comisión de investigación del Senado, aunque en esta ocasión aplicará más restricciones de aforo por la expectación mediática.

Así lo decidió el PP con su mayoría absoluta en el Senado, que ha apostado por mantener la sala Clara Campoamor como enclave para interrogar a Sánchez. Se trata del mismo lugar en el que se han producido prácticamente todas las comparecencias en esta comisión de investigación.

Uno de los motivos por los que el PP ha decidido mantener esta sala es que en este lugar se produjo el interrogatorio al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o al exasesor ministerial Koldo García, entre otros