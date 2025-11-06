Junts presenta enmiendas a todas las leyes del Gobierno: "La legislatura queda bloqueada"

La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras (d), durante la rueda de prensa de este jueves de Junts en el Congreso para analizar el momento que atraviesa la legislatura. EFE/ Fernando Villar.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Junts ha lanzado un nuevo órdago para bloquear la legislatura al anunciar que registrará enmiendas a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno ha presentado en el Congreso y a las que presente en el futuro, una vuelta de tuerca que el Ejecutivo ha asegurado afrontar con calma y la mano tendida.

Los independentistas catalanes han vuelto a poner al Gobierno contra las cuerdas, esta vez con una medida que "bloquea" la legislatura, como ha dicho la diputada y portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien, sin embargo, ha descartado aliarse con PP y Vox para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez.

Son 24 las leyes enmendadas por Junts, aparte de las que estén por venir, incluidos los presupuestos generales del Estado, prorrogados desde 2023.

En este escenario, el Gobierno sigue con la mano tendida al partido de Carles Puigdemont, reiterando que siempre mantienen sus compromisos políticos como ya argumentó después de que el presidente de Junts comunicara que rompían el acuerdo al que había llegado con el PSOE al inicio de la legislatura.

Lo mismo ha dicho el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al insistir en la disposición del Gobierno a mantener "total colaboración" para negociar "ley a ley" y conseguir los consensos necesarios para aprobarlas, y también el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al reiterar el ánimo del Gobierno para "hablar, discutir e intentar llegar a acuerdos".

También la Generalitat de Cataluña ha contestado a Junts, acusándoles de renunciar así a hacer política para los catalanes, como ha sostenido el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

Los socialistas han salido igualmente en defensa del Ejecutivo al afirmar que mantiene "su hoja de ruta" basada en la responsabilidad, el cumplimiento y el diálogo, y que siguen trabajando en los compromisos que requieren de la participación de otras instituciones.

Mientras tanto, algunos de los socios del Gobierno (los comunes, dentro de Sumar) se muestran optimistas y convencidos de que Junts volverá a negociar las leyes que les interesen, e IU ha calificado de "fuegos artificiales" la medida, asegurando que la única forma de bloquear la legislatura sería con una moción de censura.

Al PP, este paso de Junts le ha dado pie a urgir de nuevo la convocatoria de elecciones, como ha reclamado su portavoz en el Senado, Alicia García, al tildar de "farsa tremenda" a este Ejecutivo, una opinión parecida a la que han expresado otros dirigentes populares como la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, para quien la actual legislatura "es un error y está agotada".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha pedido este jueves dar la voz a los ciudadanos, pero en un mensaje a través de X se ha preguntado "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?".

Desde Vox se han limitado a decir que el Gobierno y Junts se están sacando los ojos "como cuervos".

Más comedido ha sido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que cree que este nuevo paso de Junts deja la legislatura en un punto muerto, mostrándose partidario de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.