Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

Junts había amenazado tantas veces con que venía el lobo, que cuando llegó, casi nadie le hizo caso. En cambio, el lobo empieza a enseñar los dientes. Diez días después del divorcio, y ante la sensación de que el Ejecutivo sigue actuando como si «no pasara nada» y hasta creyendo que toda relación puede recomponerse, los postconvergentes dieron ayer un nuevo golpe en la mesa y solemnizaron en qué consiste romper con Sánchez: atar de pies y manos legislativamente el Congreso. En un vídeo publicado en redes sociales realizado por la propia formación nacionalista, Míriam Nogueras «noqueó» al presidente del Gobierno y decretó el «game over» para la legislatura.

En la práctica, los de Puigdemont no apoyarán una moción junto al PP y Vox ni exigen elecciones, pero sí han decidido «bloquear» la gobernabilidad de Sánchez, que no tendrá, si de Junts depende, ni Presupuestos, ni techo de gasto ni la posibilidad de aprobar leyes. La capacidad legislativa del Ejecutivo será a partir de ahora nula, salvo que busque alianzas alternativas a la de la mayoría de la investidura. El Consejo de Ministros puede aprobar iniciativas, pero sin ningún recorrido parlamentario.

Los junteros están oficialmente en la oposición y no se sienten responsables del devenir de la legislatura. La ruptura de Junts se traduce, según anunció ayer su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, en que el Gobierno no podrá aprobar ni una sola ley de las 50 que tiene en curso. Los junteros registrarán enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que el Ejecutivo del PSOE y Sumar tiene presentadas en estos momentos en el Congreso y están en trámite parlamentario. Son, entre otras, la ley sobre familias, la de universalidad del sistema nacional de salud, la de industria y autonomía estratégica, la de comercio exterior y materia de defensa y la ley orgánica de régimen electoral general.

Los postconvergentes no votarán además a favor otras 21 leyes propuestas por los grupos gubernamentales, que ya están acabando su fase de tramitación, y otras 9 leyes que han pasado recientemente por el Consejo de Ministros recibirán igualmente enmiendas a la totalidad cuando lleguen al Congreso. «La legislatura de Sánchez queda bloqueada", afirmó Nogueras en el Congreso, acompañada por todo el grupo parlamentario que dirige. Los de Puigdemont van ya más de allá de la mera ruptura retórica. Han pasado de las palabras a los hechos. Los junteros se quejan de que tras el anuncio de divorcio el Gobierno apenas ha movido ficha y no les ha tomado en serio.

Ahora, se preparan para tratar de rentabilizar el divorcio y frenar el auge electoral de la extrema derecha de Aliança Catalana. Nogueras reitera que «romper es romper». Aunque no lo haga al 100%, toda vez que hay tres leyes del Gobierno, que van acompañadas de un acuerdo con Junts, que sí saldrán adelante como son la del cine, la de la atención al cliente de las empresas y una sobre economía social.