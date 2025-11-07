Diario de León

Junts materializa su ruptura con Sánchez y bloquea la legislatura al vetar sus leyes

La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya junto a los diputados.

Agencias
Bruselas

Junts había amenazado tantas veces con que venía el lobo, que cuando llegó, casi nadie le hizo caso. En cambio, el lobo empieza a enseñar los dientes. Diez días después del divorcio, y ante la sensación de que el Ejecutivo sigue actuando como si «no pasara nada» y hasta creyendo que toda relación puede recomponerse, los postconvergentes dieron ayer un nuevo golpe en la mesa y solemnizaron en qué consiste romper con Sánchez: atar de pies y manos legislativamente el Congreso. En un vídeo publicado en redes sociales realizado por la propia formación nacionalista, Míriam Nogueras «noqueó» al presidente del Gobierno y decretó el «game over» para la legislatura.

En la práctica, los de Puigdemont no apoyarán una moción junto al PP y Vox ni exigen elecciones, pero sí han decidido «bloquear» la gobernabilidad de Sánchez, que no tendrá, si de Junts depende, ni Presupuestos, ni techo de gasto ni la posibilidad de aprobar leyes. La capacidad legislativa del Ejecutivo será a partir de ahora nula, salvo que busque alianzas alternativas a la de la mayoría de la investidura. El Consejo de Ministros puede aprobar iniciativas, pero sin ningún recorrido parlamentario.

Los junteros están oficialmente en la oposición y no se sienten responsables del devenir de la legislatura. La ruptura de Junts se traduce, según anunció ayer su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, en que el Gobierno no podrá aprobar ni una sola ley de las 50 que tiene en curso. Los junteros registrarán enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que el Ejecutivo del PSOE y Sumar tiene presentadas en estos momentos en el Congreso y están en trámite parlamentario. Son, entre otras, la ley sobre familias, la de universalidad del sistema nacional de salud, la de industria y autonomía estratégica, la de comercio exterior y materia de defensa y la ley orgánica de régimen electoral general.

Los postconvergentes no votarán además a favor otras 21 leyes propuestas por los grupos gubernamentales, que ya están acabando su fase de tramitación, y otras 9 leyes que han pasado recientemente por el Consejo de Ministros recibirán igualmente enmiendas a la totalidad cuando lleguen al Congreso. «La legislatura de Sánchez queda bloqueada", afirmó Nogueras en el Congreso, acompañada por todo el grupo parlamentario que dirige. Los de Puigdemont van ya más de allá de la mera ruptura retórica. Han pasado de las palabras a los hechos. Los junteros se quejan de que tras el anuncio de divorcio el Gobierno apenas ha movido ficha y no les ha tomado en serio.

Ahora, se preparan para tratar de rentabilizar el divorcio y frenar el auge electoral de la extrema derecha de Aliança Catalana. Nogueras reitera que «romper es romper». Aunque no lo haga al 100%, toda vez que hay tres leyes del Gobierno, que van acompañadas de un acuerdo con Junts, que sí saldrán adelante como son la del cine, la de la atención al cliente de las empresas y una sobre economía social.

Estrasburgo sentencia que España no violó los derechos de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, sentenció este jueves que España no violó los derechos políticos de los políticos independentistas Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez. Rechaza, por tanto, los argumentos de los tres dirigentes catalanes, que demandaron a España al considerar que la prisión preventiva por el caso del ‘procés’ les impidió participar en los procesos políticos en Cataluña tras el referéndum del 1-O. La corte decidió por unanimidad rechazar los argumentos de Junqueras, Turull y Sànchez, encarcelados en 2017 por su participación en el proceso independentista de Cataluña. Considera, además, que las decisiones de la Justicia española no violaron el derecho a la libertad de expresión ni buscaban «silenciarlos», tal y como denunciaban estos políticos. En sus conclusiones, el tribunal apunta que no se vulneró «su derecho de libre elección» ni se «limitaron sus derechos». La sentencia determina, por tanto, que las pruebas presentadas «no sustentan» la teoría de que la prisión preventiva de los políticos independentistas fuera «arbitraria» ni que, en el caso de Junqueras, se hubiera dictado «con el único propósito de impedirle asumir el cargo de Presidente de la Generalitat». La declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento catalán el 27 de octubre de 2017 obligó al Senado a destituir al Govern y convocar elecciones para diciembre de ese mismo año en el que los solicitantes —ya en prisión preventiva— resultaron elegidos. En julio de 2018, cuando las acusaciones contra ellos ya eran firmes, el juez confirmó la suspensión de sus cargos públicos. Durante su detención, los solicitantes presentaron varias peticiones para asistir a las sesiones del Parlamento que fueron denegadas. En 2019, los tres políticos fueron condenados a penas de prisión de entre nueve y trece años e inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo equivalente al de su condena. En junio de 2021, fueron puestos en libertad tras recibir un indulto por parte del Gobierno.
