Puigdemont evoca el «que os den» de Trias para replicar a Pedro Sánchez

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, reprochó este domingo a Pedro Sánchez que tenga las «palancas del poder» y no las haya utilizado para cumplir los acuerdos suscritos en el pacto de Bruselas. «En aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra completa competencia, hemos cumplido con Junts», había asegurado el líder socialista en una entrevista en El País. Puigdemont, en cambio, cree todo lo contrario. «Hemos probado que éramos capaces de proponer acuerdos ambiciosos. La oportunidad de demostrarlo ya se la dimos. Nosotros cumplimos», expresó en sus redes sociales. Hace dos semanas que el dirigente nacionalista anunció su ruptura con el PSOE, ratificada por sus bases y materializada días después con la decisión de vetar todas las leyes del Gobierno en el Congreso, unas 50, y no negociar los Presupuestos. El expresidente catalán reiteró esta posición. Si el Gobierno «no utiliza las palancas del poder, exclusivamente en sus manos», para cumplir los acuerdos, «ya lo saben». ‘Que os den’, viene a decir el expresidente de la Generalitat. «Adiós, dijo hace dos semanas en Perpiñán (Francia).

«Catalanes simpáticos»

No ha usado literalmente la expresión ‘que os den’, pero sí la evocó: «Lo que les dijo Xavier Trias cuando PSC y Comunes votaron con el PP para impedir que fuera el alcalde de Barcelona después de haber ganado las elecciones». En la sesión de investidura, tras saber que no sería regidor, Trias remató a quienes habían pactado para que no pudiera ser investido: «Que os den». Puigdemont cita también una encuesta publicada en el nacional. «La inmensa mayoría de los catalanes considera que el PSOE no ha cumplido con Junts», señaló. Junts inició el sábado una campaña por toda Cataluña para explicar su posición. Puigdemont apuntó que nunca han ido a Madrid a «hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que no parecen catalanes».