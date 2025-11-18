Mazón dice que no contestó a las llamadas porque tenía el móvil en la mochila

Publicado por Miguel Ángel Alfonso Madrid Creado: Actualizado:

"Inútil", "mentiroso", "incapaz" y "psicópata". El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no ahorró este lunes en calificativos para cargar contra el presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, durante la sesión más tensa de la comisión de investigación de la dana que se celebra en el Congreso.

La bronca fue la protagonista, porque el que fuera máximo responsable de la gestión de la comunidad autónoma el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia que provocó 229 muertes en Valencia, no arrojó luz sobre las incógnitas que rodean la trágica jornada: ¿Por qué no respondió a las llamadas de su gabinete entre las 18:57 y las 19:43 horas? ¿Por qué no interrumpió su comida en El Ventorro para acudir al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi)? Y, por último, ¿cómo se gestionó el envío del mensaje ES-Alert a la población?

Con tono tranquilo pero apesadumbrado, Mazón volvió a negar durante las tres horas y media que duró su comparecencia ante los grupos parlamentarios que su presencia en el Cecopi "hubiera cambiado algo"; que su entonces consejera de Interior, la hoy imputada Salomé Pradas, le solicitara autorización para enviar el mensaje de alerta cuando ya estaban muriendo conciudadanos a causa de la gota fría; y que esta orden fuera responsabilidad suya. También calificó de "bulo" que haya cambiado varias veces su versión de los hechos durante este último año sobre su agenda en la jornada de la catástrofe y defendió que es el "único" responsable político "que ha pedido perdón".

"Pensábamos que a las 18:00 horas ya estaba todo acabado, que la UME se encargaba. Es el único error que puedo admitir. No es habitual que los presidentes autonómicos acudan a los Cecopis", insistió.

Rufián se encaró con él mostrándole imágenes de varias víctimas mientras decenas de sus familiares protestaban contra el político del PP en las cercanías de la Carrera de San Jerónimo. "Mírelas y pida perdón", le exigió el parlamentario catalán. El líder valenciano se volvió a disculpar, pero de forma genérica con un "a todas", y cuestionó a Rufián por su exactitud en señalar la hora del fallecimiento de cada uno de los muertos cuyas fotos le iba exhibiendo. "Lo pone en el acta judicial, ¿lo está negando también? No le eche más jeta", le conminó el parlamentario de Esquerra.

Ese fue el cénit del bronco interrogatorio que se vivió por la mañana en la sala Prim del Congreso. No fue el único: hubo numerosas llamadas al orden mientras Mazón, que una vez sea sustituido como presidente de la Generalitat valenciana mantendrá su aforamiento al retener el acta como parlamentario autonómico, trataba de sostener el argumentario que ha mantenido en los últimos meses. Limitó su responsabilidad como jefe del Ejecutivo en aquella jornada, negó que su administración, y por ende el resto del Estado, estuvieran preparados "para una emergencia de la envergadura que terminó teniendo la dana". Aunque sí lo estaba, puntualizó, "para una emergencia como la que anunciaba Aemet". Todo ello a pesar que este organismo había elevado a nivel rojo la alerta. Tampoco aclaró los motivos por los que decidió mantener su agenda y no apareció por el Cecopi hasta las 20:28 horas del 29-O.

Estas explicaciones no convencieron a la mayoría de los grupos en un interrogatorio que se inició con las preguntas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que responsabilizó a Mazón, directamente, de las 229 muertes.

"Desde el 29 de octubre de 2024 usted no ha parado de mentir y humillar a las víctimas y, sobre todo, de repartir dinero público de la reconstrucción a empresas amigas", le espetó la también diputada morada. El dirigente valenciano del PP, que venía preparado para un vendaval político, optó por no contestar a lo que ha calificó como "valoraciones".

Seguidamente, y también con un tiempo de 15 minutos, intervino la diputada de Compromís Águeda Micó, que precisamente abandonó el grupo parlamentario de Sumar y dio el salto al Grupo Mixto tras diferencias con sus excompañeros de bancada sobre si citar o no a Pedro Sánchez a esta comisión. Micó explicó que su partido pidió organizar este interrogatorio en el Congreso porque, afirmó, el que se desarrolla paralelamente en las Cortes valencianas es "una estafa" -además está la impulsada en el Senado sobre estos mismos hechos-. La diputada valenciana preguntó a Mazón dónde estaba entre las siete y las ocho de la tarde del día de la dana, a lo que este respondió que, tras salir del restaurante donde mantenía la comida privada de trabajo con la periodista Maribel Vilaplana, se desplazó al Palau de la Generalitat y de ahí, al Cecopi.

"No atender una llamada no significa estar incomunicado", intentó justificar el presidente en funciones. "Tenía el móvil en la mochila", contestó cuando fue preguntado por una de las llamadas que no cogió a Pradas, a las 19:10 horas -no devolvería esa comunicación hasta las 19:43-.

"Agua y algo de vino"

En la sala, los representantes de PSOE, Sumar, PNV o Bildu dieron por hecho que cuando su entonces consellera de Interior intentó, sin éxito, contactar con Mazón, estaba esperando su aprobación para mandar el mensaje de ES-Alert a la población. "Algo que hubiera salvado muchas vidas", afirmó el diputado de Compromís que permanece en la bancada de Sumar, Alberto Ibáñez. Esta alerta no se envió hasta las 20:11 horas cuando las víctimas -se constataría al día siguiente- ya se contaban por decenas. De hecho, Mazón aseguró en sede parlamentaria que no tuvo conocimiento de la existencia de fallecidos "hasta las cinco de la madrugada" del 30 de octubre.

No sólo se discutió de cuestiones técnicas. Incluso lo que bebió Mazón -"agua y algo de vino", reconoció- y su indumentaria aquella tarde también salieron a relucir. El compareciente explicó que se puso un jersey que llevaba en la mochila porque tenía frío. El parlamentario socialista Alejandro Soler le recordó que aquel día hacía 20 grados en Valencia, intentado sonsacarle si pasó por su domicilio o no antes de ir al Cecopi. Pero el presidente en funciones insistió en que sintió frío, se quitó la chaqueta y se puso el jersey, pero que no pasó por su casa.