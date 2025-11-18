La joven de 17 años que mató a su cuñada en Asturias de una puñalada ingresa en un centro de menores

Una joven falleció el pasado sábado tras ser apuñalada en el vientre por una chica menor de edadEFE

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

El juzgado de menores de Asturias ha acordado el ingreso cautelar de la joven de 17 años que el sábado mató de una puñalada a su cuñada, de 20, en el módulo terapéutico del centro de Sograndio, ha informado la Fiscalía del Principado.

El juzgado ha adoptado la decisión este lunes de acuerdo al criterio del Ministerio Público, que llevará la instrucción de la causa al tratarse la detenida de una menor.

La joven, que fue detenida el mismo sábado poco después de matar a su cuñada en la vivienda que compartían en el concejo asturiano de Candamo, se encontraba ingresada en un centro hospitalario bajo custodia de la Guardia Civil.

La joven tuvo que ser trasladada en un primer momento desde los calabozos del cuartel de Piedras Blancas, en Castrillón, hasta el Hospital San Agustín de Avilés dada la alteración que presentaba.

El crimen tuvo lugar hacia las 16:00 horas del sábado en una casa situada en Aces, una parroquia de menos de un centenar de habitantes del concejo de Candamo que se encuentra situada a unos 46 kilómetros al oeste de Oviedo.

Al parecer, la menor empuñó un cuchillo de cocina con el que asestó una puñalada a su cuñada durante una discusión que tuvo lugar en presencia del compañero sentimental de la presunta agresora, y hermano de la fallecida, y de sus padres.

Nada más producirse la agresión, la menor huyó de la vivienda, aunque finalmente fue detenida hacia las 16:30 horas junto a una cercana estación ferroviaria de FEVE.

Antes, la joven había lanzado el arma homicida al tejado de una vivienda cercana por lo que la Guardia Civil tuvo que requerir el apoyo de Bomberos de Asturias para poder recuperarla.

Los familiares de la menor adujeron en los primeros momentos que ésta tenía problemas psiquiátricos si bien este extremo, según fuentes de la Guardia Civil, deberá ser objeto de clarificación durante la fase de instrucción.