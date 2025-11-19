Santos Cerdán sale de la cárcel tras casi 5 meses en prisión

El ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán en una imagen de archivo el pasado 30 de junio antes de comparecer como investigado ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. EFE/ Sergio Pérez.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión desde el 30 de junio, al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han robustecido los consistentes indicios contra él.

Puente ha dictado un auto en el que, en su lugar, le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El juez señala que el riesgo de que Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes, que era muy intenso cuando le envió a prisión, "aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado" tras los registros practicados a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán.

Y destaca que aunque se han "robustecido los consistentes indicios" que ya pesaban contra él, ello no justifica por sí mismo mantener la prisión provisional, de ahí que ordene su puesta en libertad.