El escándalo de los cribados de cáncer de mama y Mazón lastran al PP

Los electores tienen claro cuál es el nivel de gravedad de los asuntos políticos y los escándalos que sacuden al país. La gestión del cribado del cáncer de mama en Andalucía y el mantenimiento de Mazón como presidente de la Generalitat valenciana un año después de la dana lastran al PP, que pierde 1,8 puntos en el barómetro de noviembre de DYM para Diario de León. Pasan más factura que los casos de corrupción del PSOE, que ocupan el tercer lugar y con dos puntos de diferencia. Que el tema más grave es el escándalo de las mamografías de contraste que no se hicieron en Andalucía a mujeres que tenían sospecha de cáncer de mama en la primera prueba lo cree el 75,8 % de los encuestados. Que Mazón haya estado al frente de Valencia durante un año después de 229 muertos en la dana lo piensa el 74,3 % de los encuestados. El tercer puesto en gravedad es para los presuntos corruptos en el Partido Socialista, con un 73,7 %. Y muy lejos ya en el ránking de escándalos preocupantes está el caso del Fiscal General del Estado, que es grave sólo para un 57 % de los encuestados.

De hecho, estos dos últimos casos no pasan factura al PSOE, que en este último barómetro crece incluso cuatro décimas, sólo una menos que Vox, que sigue en ascenso. Pero es que tampoco la izquierda a la izquierda del Partido Socialista sale afectada: Sumar crece siete décimas y Podemos una. Aún así, el PP de Feijóo sigue siendo el partido más votado (141-145 escaños) frente al PSOE (109-112 diputados) aunque sigue necesitando a Vox (52-55 sillones) para gobernar.

Es mayoritaria la opinión de que todos los partidos deberían de cambiar de candidato, especialmente Pedro Sánchez (62,7 %), Ione Belarra (60,9) y Feijóo (54,2 %). El menos afectado es Santiago Abascal (42,4 %).

También es mayoritaria la opinión de que la dimisión de Mazón no salda responsabilidades políticas y que el Gobierno tiene responsabilidad sobre las consecuencias de la dana y que deberían producirse dimisiones. Y los consultados por DYM tienen claro cuál debería ser las prioridades del Ejecutivo de Pedro Sánchez: facilitar el acceso a la vivienda, regular y controlar la emigración, controlar la inflación, el crecimiento económico, mejorar el empleo y reducir los impuestos, por ese orden, que coinciden prácticamente con las mayores preocupaciones de los ciudadanos salvo que la emigración pasa a tercer lugar, por debajo de mejorar el empleo, aunque se mantiene la vivienda en el top.

El 61,2 % de los consultados creen que el Gobierno debería convocar elecciones frente a sólo un 27,5 % que cree que Pedro Sánchez debe aguantar y mantener la legislatura hasta 2027. Lo creen sobre todo los votantes de PP y Vox. Sobre pactos políticos tras las elecciones, el 32,9 % cree que PP y Vox sería el mejor acuerdo y el 29,8 % un pacto entre PSOE y Sumar, aunque casi un 30 % (el 27,7) cree que ninguno debería llegar a acuerdos.

Lo que perciben los ciudadanos sobre los partidos políticos lleva a los votantes a identificar a Vox como una formación transparente y que defiende la cultura del esfuerzo, al PSOE con la defensa de la igualdad así como tener candidatos y equipos mejor preparados y al PP por tener sentido de Estado y estar preparado para gobernar. El 37,7 % apoya mantener las nucleares.