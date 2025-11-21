Renfe reclama judicialmente a la Comunidad de Madrid 47 millones adeudados por Cercanías

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Renfe ha presentado un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid por el impago de 47,14 millones de euros, importe que corresponde a las compensaciones previstas en el convenio que regula la utilización de los títulos del Abono Transporte en los servicios de Cercanías.

La operadora pública ha denunciado que si no se abona ninguna mensualidad, la deuda acumulada a final de año rondará los 100 millones, ha indicado en un comunicado, en el que ha advertido de que esta situación le está ocasionando perjuicios financieros obligándola a asumir un endeudamiento adicional.

En virtud de este convenio, firmado el 17 de septiembre de 2024 y prorrogado el 20 de diciembre de dicho año, el consorcio se comprometió a abonar a Renfe Viajeros una compensación económica por el uso del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid, además de una cuantía adicional por la recarga de los abonos en las instalaciones gestionadas por la operadora ferroviaria, ha asegurado.

"La Comunidad de Madrid recauda dinero que pertenece a Renfe"

"La Comunidad de Madrid recauda ese dinero que pertenece a Renfe al estar las Cercanías integradas tarifariamente en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid", ha asegurado la compañía ferroviaria, que ha afirmado que esto ha sido así desde la integración tarifaria de Cercanías Madrid en dicho consorcio.

Renfe ha manifestado que en el último cuatrimestre de 2022, con las bonificaciones al transporte público aprobadas por el Ejecutivo, esas cantidades fueron asumidas por el Gobierno central, lo que le supuso a la Comunidad de Madrid un ahorro anual de unos 190 millones.

"Corresponde a la Comunidad transferir a Renfe el importe de las tarifas abonadas por los viajeros de Cercanías, algo que actualmente no está haciendo", ha insistido Renfe.

El requerimiento presentado indica que se han presentado las facturas correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2025 por importes de 15,25 millones, 11,94 millones y 19,8 millones, respectivamente, además de las facturas por la comisión en la recarga de los abonos en las instalaciones. Sin embargo, ha insistido Renfe, el consorcio no ha efectuado el pago dentro del plazo establecido.

Dice que Madrid manipula los datos para desprestigiarles

Renfe ha calificado de falsas las afirmaciones realizadas por la Comunidad de Madrid sobre las incidencias del Cercanías y ha denunciado una manipulación de los datos por parte del Ejecutivo regional.

Así, la operadora ha afirmado que hay una "absoluta deslealtad institucional" de la Comunidad de Madrid y ha agregado que los "ataques continuos y falsedades buscan desprestigiar el servicio público de Cercanías y, por extensión, al Gobierno de España".

Esta misma semana, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró que es "mentira" que se adeuden 250 millones al consorcio de transportes de Madrid y agregó que Madrid, donde Renfe ha indicado que seguirá mejorando y reforzando el servicio de Cercanías, no se puede quejar de falta de inversión.