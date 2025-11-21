Madrid ve “una vergüenza” la reclamación de Renfe y dice que Fomento adeuda 253 millones

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso interviene en el pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves.Mariscal

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha considerado “una auténtica vergüenza” el requerimiento judicial presentado por Renfe para reclamar 47,1 millones de euros, cuando “el Ministerio de Fomento está adeudando 253 millones de euros” a la región.

“Una Administración morosa, como es la Administración General del Estado, está causando un grave perjuicio al Consorcio Regional de Transportes”, ha afirmado García, en respuesta a la reclamación del Ministerio por el importe que corresponde a las compensaciones previstas en el convenio que regula la utilización de los títulos del Abono Transporte en los servicios de Cercanías.

El consejero ha asegurado que la Comunidad “no debe absolutamente nada a Renfe” y ha explicado que las facturas de julio, agosto y septiembre, cuya falta de pago denuncia la operadora, “fueron registradas por Renfe en octubre”.

Según el convenio vigente, ha recordado, el Consorcio “tiene que hacer frente a esas facturas el día 25 del ejercicio siguiente”.

“Hoy estamos a día 21, con lo cual no le debemos absolutamente nada”, ha reiterado.

El consejero ha criticado que Renfe “ni siquiera sabe de lo que está hablando” y ha acusado al Gobierno central de poner “en riesgo el pago al resto de operadores” por su “nefasta gestión”.