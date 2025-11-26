Un incendio en un bazar obliga a desalojar tres edificios de un barrio de Pamplona

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Pamplona en una imagen de archivo.EFE

Los Bomberos de Navarra trabajan en la extinción de un incendio en un bazar del barrio Rochapea de Pamplona, que mantiene confinados a los vecinos por la toxicidad del humo y ha obligado a desalojar tres edificios.

Según ha informado SOS Navarra, el incendio ha comenzado a las 17:31 horas y hasta el lugar han acudido Bomberos de Trinitario y de Cordovilla, una ambulancia y la Policía Municipal de Pamplona. También se ha informado a la Policía Foral.

El fuego está controlado y se mantiene en la bajera que alberga el bazar, aunque el humo sí se extiende por el edificio, por lo que las autoridades han decidido desalojar los tres edificios más cercanos.

No hay personas afectadas, pero Protección Civil ha hecho un llamamiento a los vecinos de la zona para que permanezcan confinados en sus viviendas con las ventanas cerradas debido a la toxicidad del humo producido por el incendio.

La mayoría de los desalojados pasarán la noche en casas de familiares y amigos. Aun así, se ha puesto a disposición de los afectados un hotel de la zona.

La consejera de Interior del Gobierno de Navarra, Amparo López, se ha acercado al lugar para conocer la situación de primera mano. Según Protección Civil, los trabajos se extenderán a lo largo de la noche.

Tanto los agentes de Policía, como el personal de Emergencias o todo aquel que se acerque a la zona donde se ha originado el fuego debe llevar una mascarilla FFP2.