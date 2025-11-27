Pérez Llorca, elegido president de la Generalitat Valenciana tras asumir demandas de Vox

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, jurará el cargo de president de la Generalitat el próximo martes a las 12:00 horas, en un pleno de Les Corts Valencianes en el que hará una 'Proposició' sobre su programa de gobierno, que no será objeto de debate.

Así lo ha acordado este jueves la Junta de Síndics, que se ha reunido al acabar el pleno en el que Pérez Llorca ha sido elegido nuevo president de la Generalitat en sustitución del dimitido Carlos Mazón gracias a los votos de los diputados del PP y de Vox.

La presidenta de Les Corts comunicará ahora al rey su nombramiento, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el plazo de diez días, según establece la ley de Gobierno del Gobierno valenciano.

Tras ese nombramiento se celebrará el pleno de Les Corts para que jure el cargo, que se ha fijado para el próximo 2 de diciembre, tras lo que ya estará en disposición de dar a conocer la composición del Ejecutivo que le acompañará en su nueva responsabilidad y que será el quinto gobierno de esta legislatura.