El Ministerio de Educación concede 7,3 millones de euros para crear nueve centros de excelencia de Formación Profesional

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha publicado la resolución por la cual se conceden las ayudas para la creación de nueve nuevos centros de excelencia de Formación Profesional por importe de 7,3 millones de euros, que harán que la Red Nacional de Centros de Excelencia se componga de un total de 75 sedes.

Esta cantidad, explica el Ministerio, se unen a los 27 millones de euros distribuidos entre los 66 centros que ya pertenecían a la red y que irán destinadas al mantenimiento de estos centros. En total y sólo este año, las dos convocatorias de ayudas aprobadas ascienden a 34,3 millones de euros. Desde 2022, el Ministerio ha financiado estos iniciativas con un montante total de 111,8 millones de euros.

Las instituciones educativas elegidas han correspondido a centros pertenecientes a comunidades como Cataluña, Aragón, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Canarias. Una inversión que desde Educación califican como "histórica" y que refleja la apuesta del Gobierno por la "innovación en Formación Profesional".

La red de centros se enfoca concretamente en la formación en 18 sectores estratégicos desde la aeronáutica, la pesca, la construcción, el transporte, la logística, la inteligencia artificial o el 'Big Data', entre otras, abarcando así sectores clásicos de la economía española, pero también la llegada de nuevos empleos fruto de los avances tecnológicos.

De esta igual forma, estas aulas forman parte de un conjunto de centros tractores en los que se invierte para desarrollar nuevos proyectos con otros centros y empresas y que sirve de referencia a la hora de formar, tanto a profesionales de los distintos sectores productivos, como al profesorado que imparte la docencia.