Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita a otros socios

Publicado por P. de Las Heras/ C. Reino/ M. A. Alfonso Madrid / Barcelona Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez se ha rendido finalmente a la evidencia. Tras obviar el anuncio de ruptura de relaciones oficializado por Junts a finales del pasado octubre, actuar durante semanas como si nada hubiera cambiado en la legislatura y negar que el Ejecutivo haya incumplido compromiso alguno con la formación de Carles Puigdemont, este martes, una semana después de que la formación independentista tumbara la senda de estabilidad previa a los Presupuestos, claudicó. En un tono de contrición, el presidente del Gobierno se dirigió a primera hora de la mañana a los posconvergentes en sendas entrevistas en dos medios catalanes para asegurarles que está dispuesto a enmendar sus errores. «Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en los cumplimientos», dijo.

En Moncloa dan por sentado que el gesto de humildad del jefe del Ejecutivo —acompañado de la aprobación de un real decreto ley con medidas para los ayuntamientos, las pymes y la Generalitat— no servirá para que Junts modifique el sentido de su voto respecto de los objetivos de déficit y deuda que este martes aprobó otra vez el Consejo de Ministros sin modificaciones y que el Congreso volverá a debatir la semana que viene, en el último pleno del año. El propio Sánchez evidenció en Rac 1 que sus esperanzas de aprobar las Cuentas de 2026 son limitadas. Pero confía en que Puigdemont se avenga, al menos, a regresar a la situación previa, en la que había negociación y diálogo. Junts no dará una respuesta oficial hasta hoy.

La encargada de trasladarla será la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, la misma que, a principios de noviembre, para demostrar que, pese a lo que parecía creer el Ejecutivo, su partido no iba de farol, registró enmiendas de totalidad contra todas las propuestas socialistas en la Cámara baja. El senador Eduard Pujol ya dio este martes, en todo caso, una pista de por dónde irán los tiros: «Somos de mantener la posición porque las carreras de fondo son mucho mas apasionantes que los esprints de última hora» , advirtió al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el Senado.

Los asuntos con los que Sánchez llamó a las puertas del partido del expresidente de la Generalitat —»sin saber si hay agua en la piscina», reconocen en Moncloa— fueron fundamentalmente media decena. El Consejo de Ministros aprobó este martes tres: la devolución a la Generalitat de la gestión de la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional; la autorización a las entidades locales para que puedan hacer uso del superávit de 2024 a fin de acometer «inversiones financieramente sostenibles» (en vivienda o gestión del agua); y una moratoria de un año en la obligación de las empresas de digitalizar sus procesos de facturación.

A esas tres demandas de Junts pendientes, sin embargo, habría que añadir la próxima aprobación de un real decreto para simplificar, como venían reclamando los posconvergentes, el acceso al aval estatal para propietarios que alquilan a jóvenes y personas vulnerables que incurren en impagos; la promesa de que se aprobarán las balanzas fiscales; y el impulso a la proposición de ley de la formación catalana para atajar la multirreincidencia delictiva.

Al margen de las medidas concretas, Sánchez se esmeró en la actitud. Incluso reconoció que la normalidad política, que el Gobierno siempre se vanagloria de haber recuperado en Cataluña, no se consolidará hasta que Puigdemont pueda acogerse a la ley de amnistía y regresar. «Es más importante el mensaje que el contenido», apuntaban en La Moncloa. No hay garantías de que este despliegue sea efectivo.