Salazar, de «vomitivo» a «guarro»: "Se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones y pedía verte el escote"

Publicado por Álvaro Soto Madrid

El Gobierno defendió ayer sus protocolos antiacoso sexual tras las nuevas revelaciones sobre Paco Salazar, el exasesor de Pedro Sánchez que fue descabalgado de sus puestos de responsabilidad en la trastienda del Ejecutivo y del PSOE cuando se hicieron públicas denuncias de acoso sexual de mujeres que trabajaban con él en La Moncloa

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, calificó como "vomitivas" las supuestas actuaciones de Salazar, pero quiso poner el foco en que los mecanismos gubernamentales ante este tipo de denuncias "están vigentes desde 2018". Y subrayó que fue cesado "de manera fulminante" en cuanto se conocieron los hechos. A principios de noviembre, Alegría justificó una comida que mantuvo con Salazar como "de ámbito personal" cuando ya habían salido a la luz los presuntos casos de acoso sexual. "Es un encuentro que se circunscribe única y exclusivamente al ámbito personal, con una persona a la que yo conozco desde hace muchos años y a la que no veía desde hace casi medio, sin más", dijo la ministra cuando fue interpelada al respecto.

Ayer, sin embargo, Alegría prefirió insistir en que el Gobierno tomó medidas después de las denuncias contra Salazar. "Desde que se conocieron las primeras informaciones, se mantuvo una reunión con las trabajadoras para que, desde la empatía y con respeto a su anonimato, todas las que hubieran visto o sufrido un comportamiento inadecuado supieran que La Moncloa era un espacio seguro", argumentó la ministra, que indicó que el Ejecutivo "no ha recibido denuncias, ni siquiera anónimas por ningún canal".

Según publica eldiario.es, dos trabajadoras de La Moncloa que denunciaron a Paco Salazar explicaron que el exasesor "se subía la bragueta en tu cara, escenificaba felaciones" y pedía verlas "el escote"; un comportamiento que, describen, "destilaba misoginia y baboseo en cada comentario disfrazado de broma que hacía" y con un "lenguaje" que "era hipersexualizado hasta para dar los buenos días". Además, este medio sostiene que dos de los escritos sobre Salazar acabaron desapareciendo del canal antiacoso habilitado por Ferraz.

Tras las nuevas informaciones, PP, Vox y Podemos señalaron ayer al presidente del Gobierno por este caso. "Si es verdad lo que publican los medios, es evidente que el señor Salazar es un guarro, y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno", afirmó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras un acto en Madrid. Para Feijóo, la actuación del Gobierno y del PSOE en este caso es una muestra más de su "hipocresía con las mujeres" porque "las defiende en público y las utiliza en privado".

En opinión de Vox, las denuncias contra Salazar suponen un paso más en la "degeneración" del Gobierno y del PSOE. "Qué casualidad que hayan desaparecido los dos expedientes de las denuncias", ironizó la portavoz del partido de derecha radical en el Congreso, Pepa Millán, que se preguntó "quién va a investigar" este caso: "¿Los que miraban a otro lado con Ábalos? ¿Los que gastaban el dinero de los españoles en prostitutas? ¿Los de las pulseras que no funcionan?".

Las críticas contra el PSOE por su actuación en el 'caso Salazar' llegaron también desde la izquierda. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó a los socialista de "no tomarse en serio ni el feminismo ni la lucha contra las violencias machistas", que solo es "un pin que se ponen en la solapa cuando da puntos".

Expedientes abiertos

El lunes, la dirección del PSOE negó que hubiera frenado la investigación abierta tras las denuncias contra Salazar. La portavoz del partido, Montse Mínguez, indicó que los expedientes "no están cerrados". "La pérdida de condición de afiliado de Salazar no supone el fin del procedimiento en ningún caso: la comisión va a tener que redactar su informe final, y este será remitido a la Secretaría de Organización y a las partes", dijo Mínguez. Salazar renunció a todos sus cargos pasado 5 de julio, cuando iba a ser nombrado adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, y se dio de baja del partido la semana pasada. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, señaló ayer que su partido quiere que "se sepa toda la verdad" sobre Salazar.

Nacido en 1968 en el municipio sevillano de Montellano, donde fue alcalde entre 2003 y 2008, y afiliado al PSOE desde 1992, Salazar ha sido fiel a Sánchez desde los tiempos de las primarias, cuando, enemistado con Susana Díaz, fue uno de los apoyos de la candidatura sanchista en Andalucía. Aunque no viajó en el Peugeot, sí fue, en esta primera etapa, un colaborador muy cercano a José Luis Ábalos y Santos Cerdán.