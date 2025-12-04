España abandona Eurovisión: RTVE confirma su retirada tras conocer que Israel se mantiene en el certamen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

RTVE ha anunciado su retirada inmediata del Festival de Eurovisión, una decisión histórica y esperada que se ratificó tras la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) celebrada hoy en Ginebra. La Corporación española hace efectiva así el acuerdo de su Consejo de Administración, que había condicionado su permanencia en el certamen musical a la exclusión de la televisión israelí (KAN).

La Asamblea concluyó con la permanencia de Israel en la competición, a pesar de las firmes objeciones planteadas por España y otros siete países miembros. Como consecuencia directa, España no participará en Eurovisión 2026 en Viena (Austria), ni emitirá la Gran Final del 16 de mayo ni las semifinales previas, marcando una ausencia sin precedentes en la historia reciente del país en el Festival.

La tensión en la Asamblea fue evidente. RTVE, junto a otras delegaciones, solicitó formalmente un voto secreto y específico para debatir la suspensión temporal de la participación de KAN.

El secretario general de RTVE, Alfonso Morales, criticó duramente la postura de la UER: "La Presidencia de la UER ha denegado la realización de una votación específica sobre la participación de Israel. Esta decisión acrecienta nuestra desconfianza y confirma las presiones políticas que rodean el festival", señaló Morales.

En su intervención, Morales enfatizó que, si bien RTVE valora las medidas adoptadas por la UER para defender los valores del certamen, las considera "insuficientes".

"No nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, pese al alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral." – Alfonso Morales, Secretario General de RTVE.

El representante español también expresó su preocupación por la instrumentalización del voto en ediciones recientes y lamentó la falta de sanciones al respecto. "No deberíamos aceptar dobles raseros. La neutralidad y transparencia son objetivos comunes para garantizar un resultado veraz que respete a la audiencia", declaró.

Morales lamentó que la dirección de la UER haya "causado una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización", al trasladar un conflicto que, según RTVE, debió resolverse a nivel ejecutivo, a la Asamblea General.

A pesar del intento de España y otros países de forzar un cambio, las nuevas medidas propuestas por la UER fueron aprobadas con una mayoría de 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones, sellando la continuidad de Israel en el evento y la consecuente salida de España.