Los wasaps de Pradas revelan las mentiras de Mazón en la dana

De confinar nada» fue la petición del jefe de gabinete de Carlos Mazón a la consellera de Interior, Salomé Pradas, la tarde de la dana, y «cojonudo» es lo que le respondió el president de la Generalitat valenciana cuando a las 13:03 horas esta le informó de que les preocupaba el barranco del Poyo. Así lo reflejan los mensajes de wasap que el 29 de octubre de 2024 la exconsellera e imputada en la causa penal de la dana cruzó con ambos y que se han conocido este viernes, después de que los haya remitido al Juzgado de Catarroja, tras haberlos acreditado un notario y que han sido ya incorporados al caso. En esos wasaps también se ve que la exconsellera fue informando al entonces jefe de gabinete del president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, de la complicación de la situación e incluso que a las 16:28 horas, antes de la reunión del Cecopi, le comunicó que había una víctima mortal. Cuenca le escribió a Pradas a las 19:54 horas que «de confinar nada, por favor» y le insistió a las 20:25 horas que se «quitase eso de la cabeza» y estuviera «tranquila», según los mensajes aportados al juzgado, que reflejan que la exconsellera a las 14:25 le avisó de que «la cosa se complica en Utiel» y un minuto después de que se desbordaba el río. La consellera le fue informando de la evolución de la situación, de que se iba a constituir el Cecopi, y a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel, a lo que Cuenca respondió 15 minutos después: «Igual a las 19 horas vamos al 112», en referencia a Mazón. Además, a las 19:54 horas, Cuenca le escribe: «Salo, de confinar nada, por favor. Calma», a lo que Pradas recalca un minuto después que «la cosa está muy, muy mal» e insiste, pero la respuesta que recibe es: «Confinar una provincia es una barbaridad, una cosa es zonificar...» Pradas afirma entonces: «Es que poco se queda fuera». A las 19:57, la exconsellera le informa de que van a pedir «el confinamiento de las áreas afectadas y el alejamiento (subir plantas) en unos cuantos municipios», a lo que a las 20:08 Cuenca le responde que «para confinar hace falta un estado de alarma». Pradas ha afirmado que estos mensajes «demuestran» que aquella jornada mantuvo «al corriente» a la Presidencia de la Generalitat e informó.