La Fiscalía investigaba el maltrato del niño de 4 años asesinado en Almería

GRAFAND2482. GARRUCHA (ALMERÍA), 04/12/2025.-El abuelo materno de Lucas, el niño de 4 años hallado muerto con signos de violencia en una playa de Garrucha (Almería), llora junto a familiares y vecinos de esta localidad almeriense tras un minuto de silencio que se ha guardado en un acto institucional a las puertas del Ayuntamiento donde las banderas ondean a media asta con crespón negro, para expresar su repulsa por el crimen, y tras el cual ha responsabilizado a la pareja de la madre de lo ocurrido, tras la detención de ambos. EFE/Carlos BarbaEFE

Publicado por Agencias Almería Creado: Actualizado:

La Fiscalía de Menores había abierto un expediente tras la denuncia por violencia doméstica sobre el pequeño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia en una playa de Garrucha el pasado miércoles por la noche, y los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería actuaron «en tiempo y forma a instancias» del órgano ya que, según confirman, «solicitaron el pasado 18 de noviembre un informe» de la situación que atravesaba el menor. Ahora, su muerte ha destapado una oleada de preguntas sobre si su fatal desenlace podría haberse evitado. El caso continúa bajo secreto sumarial y los detenidos, su madre y la pareja sentimental, pasaron ayer a disposición judicial para declarar ante los hechos como sospechosos del crimen. Los Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Almería, con un equipo formado por educador, psicólogo y trabajador social, realizaron el 20 de noviembre una entrevista con la madre. Esta entrevista inicial se habría completado con «una visita al domicilio», prevista para este jueves, 4 de diciembre, «que nunca se pudo realizar» ante la muerte de Luca, cuyo cuerpo sin vida apareció el miércoles. El abogado del abuelo materno de Lucas ha denunciado este sábado el «fracaso absoluto» de las instituciones públicas en la protección del menor, al asegurar que existían señales evidentes de maltrato y absentismo que fueron ignoradas por el centro escolar y las fuerzas de seguridad antes del crimen. Existen testimonios de vecinos que veían al niño acudir «solo todas las mañanas» al colegio para evitar ser agredido en casa y ha asegurado que el menor asistía a clase con lesiones visibles.