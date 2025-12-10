Feijóo ataca a Sánchez con el 'caso Salazar' y el presidente presume de apoyar a las mujeres ante el "acoso laboral"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el 'caso Salazar' que ha afectado a su exasesor en Moncloa y ha advertido de que "no es un caso aislado" sino un "código de conducta", aludiendo a que han conocido "cuatro casos" que afectan al presidente de la Diputación de Lugo. En su turno, el presidente del Gobierno ha señalado que el "acoso laboral" es "un problema estructural" y "sistémico" y ha presumido de apoyar a las mujeres.

"Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal", ha espetado Sánchez al jefe de la oposición durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

Y como prueba de que su Ejecutivo apoya a las mujeres, Sánchez ha aludido a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la ley que hace obligatoria los "protocolos antiacoso", la ley de paridad o la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Además, ha acusado al PP de no hacer "nada" ante los casos de acoso sexual en Algeciras o Estepona, como ya hicieron en Ponferrada ante el llamado 'caso Nevenka', según ha destacado.

En plena polémica por la gestión que ha hecho el PSOE del 'caso Salazar', Sánchez ha admitido que el feminismo "a todos" les da "lecciones". "A mí el primero. Y la gran diferencia entre el PP y nosotros, es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox", ha trasladado a los 'populares'.

En su turno, Feijóo ha preguntado a Sánchez "qué atributos vio" en Santos Cerdán, Koldo García y Paco Salazar "para convertirles en sus hombres de confianza". "Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos", ha dicho al presidente.

En el caso concreto de Paco Salazar, apartado del partido y de su cargo en Moncloa tras las denuncias de acoso sexual, ha recordado que ayudó a Sánchez en las primarias en Andalucía y "lo quería nombrar secretario de Organización" pero "lo pararon" al conocerse esas denuncias.

Además, le ha reprochado que a Salazar le destituyera de Moncloa, pero después "lo contrata con fondos públicos" del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas", ha manifestado.

En este punto, Feijóo ha indicado que el de Salazar no es "un caso aislado", tras conocerse "cuatro casos de presidente de la Diputación de Lugo", en alusión al socialista José Tomé. "Es su código de conducta. Ahora todo el mundo sabe que, entre el acosador y la acosada, protege al acosador", ha espetado a Sánchez.

Feijóo ha recalcado que el feminismo "no se predica, se practica". "La lección de feminismo se la debieron de explicar" a Sánchez "en los prostíbulos", ha manifestado, en alusión al negocio de saunas de su suegro.

Tras asegurar que el Gobierno "está en sus últimos estertores", el presidente del PP ha pedido al jefe del Ejecutivo que "no huya más" porque su "tiempo se ha acabado". "No sea en esto también el último en enterarse", le ha aconsejado, para advertirle de que está "perjudicando a la imagen de España y a los españoles" porque "no tiene más que escándalos".

En su réplica, Sánchez ha arrancado ha afirmado que "el acoso laboral" según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días "es un problema estructural, sistémico". "Una de cada tres mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno", ha relatado.

El jefe del Ejecutivo también ha destacado ante el Pleno del Congreso que su Gobierno aprobó una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también tengan que aprobar "protocolos antiacoso".

"¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo", ha espetado al Grupo Popular.

A renglón seguido, Sánchez ha citado la subida del salario mínimo interprofesional que beneficia a mujeres trabajadoras, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la ley de paridad o el pacto de Estado contra la violencia de género.

También ha destacado que su Gobierno aprobó lo que "quitó" el PP que es la "recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres". Según ha subrayado, se trata de medidas que "benefician" a las mujeres.