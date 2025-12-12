Javier Izquierdo deja sus cargos en el PSOE tras una denuncia por presunto acoso sexual

Publicado por Colpisa -el Dirigente Socialista Se Muestra "agradecido" A Su Partid Creado: Actualizado:

Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE como secretario de Estudios y Programas y también senador, comunicó anoche a su partido que deja su acta en la Cámara Alta, así como su cargo en la dirección socialista, tras recibirse internamente una denuncia contra él por un presunto caso de acoso sexual.

Fuentes socialistas confirmaron a este diario la presentación de tal acusación, aunque eludieron dar detalles. Su renuncia llega en pleno goteo de denuncias internas por acoso sexual contra diversos dirigentes de la formación que lidera Pedro Sánchez. Este dirigente socialista hacía pública su decisión sobre las 21:30 horas a través de un mensaje en X, en el no aludía a tal denuncia y se limitaba a señalar que iba a "afrontar otras tareas profesionales y personales, seguro de que habrá quien lo haga mejor" en sus puestos actuales, al tiempo que se mostraba "siempre agradecido" tras ocupar durante varios años diferentes cargos públicos y orgánicos en el PSOE.

Fue uno de los dirigentes de Castilla y León que apoyó al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, en su vuelta al Partido Socialista entre 2016 y 2017, lo que le llevó a entrar ese año en la dirección federal y no salir de ella desde entonces.

De 55 años y nacido en Mieres (Asturias), Izquierdo fue secretario general del PSOE de Valladolid entre 2012 y 2017. En el 39 Congreso Federal, fue elegido secretario ejecutivo de Formación del PSOE nacional y en el 40, responsable de Estrategia y Acción Electoral. Ahora era el secretario de Estudios y Programas en la dirección socialista. Y entre medias de ambas citas, José Luis Ábalos -uno de sus mentores en el partido como secretario de Organización hasta su defenestración política por su papel en el 'caso Koldo- recibió la cartera de Fomento y se lo llevó como secretario general de Infraestructuras.

En 2023, el PSOE de Valladolid no lo colocó como número uno al Senado, sino que optó por la entonces senadora Sara Galván, dirigente socialista de Medina de Rioseco. La lista fue enviada por la Ejecutiva de Óscar Puente y ratificada por el PSOE de Castilla y León, pero Ferraz la cambió imponiendo a Javier Izquierdo como cabeza de cartel, lo que se atribuyó a su cercanía al anterior secretario de Organización, Santos Cerdán, otro de sus apoyos internos. Frenó unas primarias Además, Izquierdo fue uno de los que trató de frenar las primarias que convocó el anterior secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, en un comité autonómico celebrado en octubre de 2024. En esa reunión tomó la palabra como dirigente federal para, en nombre de Pedro Sánchez, tratar de convencer a sus compañeros que no podían iniciar el procedimiento orgánico hasta el Congreso Federal. Precisamente en esa cita, que acogió Sevilla hace un año, Javier Izquierdo fue reelegido como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Tras la caída de Cerdán en junio, por su entrada en prisión, se mantuvo en el puente de mando del partido. Medio año después, sin embargo, se produce su salida. Licenciado como arquitecto y funcionario autonómico, ha sido también diputado socialista durante tres legislaturas. También fue concejal en Valladolid y delegado del Gobierno en la capital castellano y leonesa hasta que sus cargos en la dirección lo hicieron incompatible.