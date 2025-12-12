Aragón también irá a elecciones anticipadas tras el desacuerdo con Vox

Publicado por EFE Zaragoza Creado: Actualizado:

Aragón celebrará elecciones anticipadas, previsiblemente el 8 de febrero, al haber fracasado el último intento de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026 entre el presidente, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco.

Tras la reunión, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado este viernes que el acuerdo no ha sido posible y que la negociación está rota, porque la postura de Vox, en asuntos ideológicos y que trascienden a Aragón, y que incluso son "ilegales", ha dicho, es "absolutamente inamovible".

De este modo, tal y como el Gobierno de Aragón y su presidente han venido anunciando las últimas semanas, el presupuesto no se tramitará en las Cortes, y un próximo Consejo de Gobierno, previsiblemente el próximo lunes, aprobará el decreto de disolución de las Cortes, con lo que según lo que establece la ley electoral los comicios se celebrarán el domingo 8 de febrero.

En su comparecencia ante la prensa, Bermúdez de Castro ha rehusado confirmar esta fecha y ha remitido a lo que pueda decir Azcón en los próximos días, pero ese es el escenario sobre el que trabaja el equipo del presidente, según fuentes de su entorno.

Tanto el consejero como el dirigente de Vox se han culpado mutuamente de no haber llegado a un acuerdo, que sí ha sido posible en la Comunidad Valenciana, como ha reiterado en varias ocasiones Nolasco.

El líder de Vox en Aragón ha acusado al PP de Azcón de ser un "calco del socialismo caprichoso de María Guardiola", presidenta de Extremadura, que ha convocado elecciones en diciembre al no haber llegado a un acuerdo presupuestario con Vox, en lugar de fijarse en el nuevo presidente valenciano, Juanfra Pérez Llorca.

Ha asegurado que el PP quiere convocar elecciones anticipadas por puro interés "partidista" con el fin de mejorar la aritmética parlamentaria y reducir al mínimo al PSOE, y va a gastar en ellas cuatro millones de euros.

El líder de Vox ha lamentado que Azcón haya cambiado en dos o tres semanas de opinión y haya pasado de asegurar que "Aragón vivía un buen momento" y no era el momento de convocar comicios a decir este jueves que las elecciones serían "buenas", aunque se ha mostrado "abierto" a continuar la negociación presupuestaria para evitar las elecciones, algo a lo que ha dado carpetazo el consejero al asegurar que "no va a haber más reuniones" y hacer suyas las palabra de Azcón de que "si no hay presupuestos, habrá elecciones".

Bermúdez de Castro ha reconocido negociaciones previas sobre el presupuesto entre PP y Vox en la comunidad y también en Madrid, pero ha dicho que algunas de las medidas que propone la formación de Santiago Abascal son "ilegales", "ocurrencias" que no son competencia de la comunidad o vienen con una "posición maximalista e inamovible", según ha apuntado.