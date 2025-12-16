Sánchez se bunkeriza: ni elecciones anticipadas ni cuestión de confianza

Publicado por José Miguel Blanco Madrid Creado: Actualizado:

En medio de uno de los momentos más críticos de la legislatura para el Gobierno debido a la acumulación de casos de acoso sexual que se suman a otros de corrupción protagonizados por personas que en su día fueron destacados dirigentes socialistas, Pedro Sánchez ha querido despejar dudas sobre su continuidad. Lo hizo ayer asegurando, más allá de asumir los errores que se puedan haber cometido, que no ve motivos para que su mandato se vea interrumpido, que aún queda mucho por hacer y que la mayor equivocación que se cometería sería que España fuera gobernada por la derecha y la ultraderecha.

El presidente del Gobierno respondió de esta forma, en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año que termina, tanto a las exigencias de la oposición de que convoque elecciones como a los recelos expresados por sus socios en el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios.

No restó gravedad a todo lo que está sucediendo y admitió que la situación es difícil, pero pasó al contraataque advirtiendo de que está siendo aprovechado por PP y Vox para alimentar el ruido en una campaña de acoso personal que lleva denunciando desde hace meses y que le llevó incluso a tomarse en abril de 2024 cinco días de reflexión para decidir si le merecía la pena continuar.

El resultado de esa reflexión es el mismo que había abanderado este lunes, que debe seguir, que la legislatura tiene que continuar por el bien de España, porque al país le renta que haya un Gobierno progresista.

Se trata de un argumento que ha apuntalado recordando la serie de iniciativas impulsadas por su Ejecutivo para afianzar el estado del bienestar, como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones, la ley de igualdad o la subida del sueldo de los funcionarios. A ellas ha sumado un anuncio realizado durante su comparecencia, consistente en un abono de transporte que, por 60 euros al mes (30 en el caso de los menores de 26 años), permitirá viajar por toda España en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal. Una muestra de la «determinación, convicción y energías» con las que afirma sentirse para continuar avanzando en la hoja de ruta prevista y que contrapone a la inacción que le achaca la oposición.

Pero como los casos de corrupción y de acoso sexual están provocando también dudas entre sus socios, ha mostrado su disposición a hablar cara a cara con ellos, con una próxima reunión ya prevista pero aún sin fecha con el líder de ERC, Oriol Junqueras, tras la conversación que han tenido ayer.

Un encuentro muy significativo ya que por vez primera se verá con Junqueras desde que éste saliera de prisión tras su encarcelamiento por el 'procés'.

No a una remodelación del Gobierno

Si ofrece disponibilidad al diálogo con sus socios parlamentarios, lo evidencia también con Sumar como partido integrante de la coalición, elogiando los deseos de ayudar de su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero sin visos de que vaya a atender su petición de que acometa una remodelación del Gobierno para superar la situación actual.

La respuesta es que está orgulloso del trabajo de todos y cada uno de sus ministros, sean del PSOE o de Sumar, y sólo prevé hacer cambios puntuales como al que está obligado a llevar a cabo en breve por la salida de Pilar Alegría como ministra de Educación y portavoz del Gobierno para optar a la presidencia de Aragón tras la convocatoria de elecciones anticipadas en esta comunidad para el 8 de febrero.

Ese adelanto se añade al decidido por la presidenta extremeña, María Guardiola, para que los ciudadanos de esta comunidad acudan a las urnas el próximo domingo, y Sánchez ha contrapuesto ambas elecciones como síntoma de una inestabilidad de gobiernos presididos por representantes del PP frente a la estabilidad que demuestra su Gobierno.

Una estabilidad que considera que es la que facilita los buenos datos de crecimiento y creación de empleo de la economía española y que son un argumento más que esgrime para que la legislatura no toque a su fin y para intentar seguir consiguiendo apoyo a las medidas del Gobierno buscando para ello "hasta debajo de las piedras".

Más guiños a socios

Asume que Junts no va a facilitar nada, al menos por ahora, porque las relaciones están rotas, pero sigue haciendo guiños pensando en un futuro y, así, a las medidas acordadas hace escasos días para cumplir con los compromisos contraídos con el partido de Carles Puigdemont, ha añadido que el Gobierno promoverá que Cataluña y Euskadi sean miembros asociados de la Unesco y la Organización Mundial del Turismo.

Sánchez ha seguido cuidando a los socios y ha atacado al PP y Vox advirtiendo de que no va a aceptar lecciones de quienes cuestionan la violencia de género o recurren las principales leyes feministas ante el Tribunal Constitucional.

Frente a ello y pese a la falta de diligencia en la tramitación de las denuncias de acoso sexual en el PSOE, ha vuelto a presentar a este partido como el adalid en la lucha contra esas actitudes, de la misma forma que ha garantizado que los socialistas no se han financiado irregularmente y el tiempo permitirá comprobar la pulcritud de sus cuentas.

Tiempo es lo que, pese a todas las dificultades, asegura Sánchez que le queda aún a su mandato, y ante quienes dicen que la legislatura no puede durar cuatro años, asegura tajante : "Pues la va a haber"