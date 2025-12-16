Denuncian en el canal interno del PSOE al alcalde de Barbadás, de Ourense, por acoso laboral

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una militante ha denunciado por el canal interno habilitado por el PSOE al alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral.

Según han señalado a EFE fuentes socialistas, tras conocerse la denuncia, la dirección provincial en Ourense ha convocado a Válcarcel a una reunión, antes de que se celebre una ejecutiva provincial esta tarde a las 20.00 horas y cerrada a medios.

Este regidor, que gobierna en minoría, figura como firmante del manifiesto crítico con la dirección del PSdeG por el caso del exdirigente del PSOE de Lugo José Tomé y en apoyo a la compañera Silvia Fraga, impulsado por militantes y cargos socialistas gallegos, entre los que están la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

El documento lo han suscrito unas 300 personas que reprochan la actuación de la dirección del PSdeG en el caso de la denuncia por acoso sexual contra Tomé.

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha convocado una comparecencia de urgencia para las 16:30 horas.