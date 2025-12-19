Un militante acusa a un dirigente de Vox de acosarle sexualmente a los 16

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los casos de presunto acoso sexual que están lastrando a otros partidos como PSOE y PP han saltado también a Vox y lo han hecho, además, con un menor por medio y vinculado a la polémica que rodea al partido que lidera Santiago Abascal en torno a presuntas irregularidades vinculadas a la organización juvenil que patrocina, Revuelta. Un joven militante ha presentado una denuncia contra Javier Esteban, responsable de redes sociales de la formación de extrema derecha, al que acusa de «hacerme tocamientos contra mi voluntad» cuando contaba con solo 16 años. Según el escrito de la denuncia presentada el pasado 12 de diciembre en una comisaría madrileña, el joven —que ahora tiene 18 años— manifiesta que el 20 de octubre de 2023, J. E. B, gestor de las redes sociales de Vox le contacta por WhatsApp interesándose por su vida. En ese momento, dicho responsable político —en el partido desde 2014— tenía 25 años y era novio de un asesor del grupo parlamentario de la misma formación. Tras dicha conversación —de la que se aportan varios pantallazos-, le propuso quedar y verse en persona.Tanto en esa primer cruce de mensajes como en otros posteriores, siempre por la misma vía de comunicación, el denunciado —según la versión del menor— le pregunta por sus gustos sexuales: «¿chicos o chicas?». Algo en lo que vuelve a insistir varias veces. Más tarde, le cuestiona directamente si le gusta «carne o pescado» e insiste en tener una cita. El denunciante le responde que su interés es «participar en las actividades de Revuelta, asociación de la que él era responsable, y él utiliza eso de enganche, pero siempre volvía a proponerme quedar». Finalmente, a instancias del 'community manager' de Vox, se ven en la sede del partido. Entonces volvió a insistirle con el mismo tema de sus gustos sexuales y el joven le respondió que «las chicas de mi edad, destacando lo de mi edad». Entonces, siempre según lo relatado por el chico ante la Policía, el denunciado se habría puesto «muy pesado» para acompañarle al metro. Este dijo que «no hacía falta", pero fue. Al despedirse, «se puso muy pesado y me acompañó acercándose más de la cuenta, agarrándome, tocándome con ánimo sexual y libidinoso, sin mi consentimiento».