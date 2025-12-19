La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por su balance de fin de año en plena campaña extremeña

Publicado por Colpisa Creado: Actualizado:

La Junta Electoral Central (JEC) abre expediente sancionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por cómo efectuó su tradicional balance de fin de año, este lunes en La Moncloa, en plena campaña para las elecciones autonómicas en Extremadura del domingo. La JEC insta al jefe del Ejecutivo a abstenerse en lo que resta de carrera hacia las urnas de volver a realizar actuaciones que puedan "vulnerar el deber de neutralidad" de las instituciones ante los comicios. El detonante de la resolución, acordada hoy y a la que ha tenido acceso este periódico, fue una reclamación del PP, que consideró que Sánchez difundió en su comparecencia, bajo el lema 'Cumpliendo', "mensajes políticos partidistas", vulnerando "los principios de objetividad, transparencia e igualdad entre los actores electorales" que consagran de ley y el propio organismo encargado de velar por los procesos de votación.

Además de objeciones formales, con la brevedad del plazo, a su juicio, para alegar, la representación legal del presidente argumentó que el eslogan 'Cumpliendo' no perseguía efectuar "una exposición de logros", sino que "se trataba de un acto de rendición de cuentas respecto a la acción de Gobierno", según recoge el documento hecho público por la JEC. Junto a ello, los servicios jurídicos de Moncloa arguyeron que la neutralidad se exige para "el ámbito territorial" concernido por los comicios, sin que Sánchez se refiriera "expresamente a logros en Extremadura".

Referencias a otros partidos

La JEC valora que "cabe apreciar" que el jefe del Ejecutivo "no se limitó a comunicar extremos relativos a la rendición de cuentas prevista para el acto convocado, sino que realizó también una serie de apreciaciones críticas de la actuación de los lideres destacados de otros partidos políticos, así como de la política seguida por las comunidades autónomas gobernadas por los partidos de la oposición". No es la primera vez que el líder socialista recibe la reconvención de la Junta Electoral. El pasado enero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso que interpuso contra la multa de 2.200 euros que recibió por infringir el citado deber de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral durante la rueda de prensa ofrecida el 30 de junio de 2023 tras una reunión del Consejo Europeo. En ella, y ya convocadas las generales de ese 23 de julio, Sánchez ensalzó los logros de su gobierno y desacreditó a los adversarios políticos, según determinó entonces la JEC.