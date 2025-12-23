El Gobierno prorroga la prohibición de desahucios a vulnerables

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley que incluye la prórroga del denominado 'escudo social' para todo 2026, que incluye, entre otras medidas, la moratoria de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y el bono social eléctrico.

El decreto, que también recoge la revalorización general de las pensiones del 2,7% en 2026 y el alza de las pensiones mínimas entre un 7% y un 11,4%, incluye asimismo los incentivos fiscales a particulares y empresas para comprar vehículos eléctricos, instalar puntos de recarga o realizar obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

Igualmente, el decreto 'ómnibus' aprobado este martes establece una exención para las ayudas personales recibidas por los afectados por los incendios forestales de este verano, y al mismo tiempo se prolongan las ayudas para los afectados por la DANA y para la reconstrucción de los municipios afectados, con nuevas exenciones en IRPF y Sociedades a profesionales y empresas, entre otras medidas.

El texto da luz verde también a la cotización adicional para que los agentes medioambientales y los bomberos forestales puedan anticipar su jubilación, y para el personal sanitario, se amplía un año más la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con su trabajo.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la nueva ministra portavoz, Elma Saiz, se ha mostrado confiada en poder sacar adelante el decreto en el Parlamento, dado que incluye muchas medidas que ya fueron prorrogadas en 2025 y que contaron con el apoyo de la Cámara.

"El Gobierno trabaja con el afán de aprobar todas estas medidas y seguir trabajando para alcanzar los consensos necesarios para ello", ha reiterado la ministra.

PROHIBICIÓN DEL CORTE DE SUMINISTROS BÁSICOS

En detalle, se amplía durante 2026 la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional, así como las compensaciones por parte del arrendador o propietario afectado.

En materia energética, el nuevo real decreto-ley mantiene hasta el 31 de diciembre de 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para los consumidores con la condición de vulnerables, así como los niveles de descuento del bono social eléctrico vigentes, fijados en el 42,5% para los vulnerables y en el 57,5% para los vulnerables severos.

AUTORIZACIÓN A C. VALENCIANA PARA NUEVAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Otras medidas que afectan al ámbito energético que también se mantienen hasta que concluya el próximo 2026 son los incentivos fiscales a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalar un punto de recarga eléctrica, manteniéndose las deducciones de hasta el 15% en el IRPF, o para obras de eficiencia energética, para realizar reformas para rehabilitar viviendas o edificios, con deducciones del 20%, 40% o 60%.

También se establece una nueva exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales del pasado verano en varias comunidades autónomas, junto a la prórroga de las ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, a las que se añaden las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades que se aplican a los profesionales y empresas afectadas.

Para reforzar la reconstrucción, entre otras medidas, se prolonga para 2026 la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para que pueda llevar a cabo nuevas operaciones de endeudamiento.

SE SUPRIME LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA RENTA A BENEFICIARIOS DEL PARO

Al tiempo, se prorrogan las entregas a cuenta para las comunidades autónomas para que los territorios no pierdan recursos respecto a 2025 ante la continuidad de la prórroga presupuestaria.

En la norma se suprime también la obligación de presentar la declaración del IRPF para los beneficiarios de la prestación por desempleo y figura también la prórroga para 2026 de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de los autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA.