De pie, un formato novedoso para el discurso del Rey

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena en el que hace balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional y en el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y los inicios de la transición a la democracia.

Felipe VI regresó ayer por la noche al Salón de Columnas del Palacio Real, el mismo escenario donde comenzó hace once años su reinado -allí firmó don Juan Carlos su abdicación- y que ha sido testigo de acontecimientos históricos, como la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas de la que se han cumplido 40 años, para dirigirse a la nación en su tradicional mensaje de Nochebuena.

La puesta en escena del discurso más personal del Rey, el que lleva su sello personal, en el que comparte sus reflexiones sobre los hechos más importantes y desafíos a los que se ha enfrentado el país a lo largo de este último año, sorprendió con un formato novedoso. El monarca apareció por primera vez de pie durante los poco más de diez minutos que duró, como siempre, el mensaje navideño, en sintonía con lo que hacen otras casa reales europeas. Esta fue la duodécima ocasión en que don Felipe se dirigió a los ciudadanos. Y la tercera que elige el Palacio Real y no alguna estancia del Palacio de la Zarzuela para pronunciar su discurso, que fue el más corto de todos. El año pasado utilizó el mismo escenario mientras que en 2015 se sentó en el Salón del Trono, donde hace apenas un mes impuso el Toisón de Oro a la reina Sofía, al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los dos padres de la Constitución vivos, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, durante los actos de conmemoración del 50 aniversario de la Monarquía.

Como manda la tradición, el discurso comenzó a las nueve en punto de la noche y se pudo seguir de manera simultánea en las principales cadenas de televisión. También en las redes sociales de la Casa Real y en su canal de YouTube, donde diez minutos antes de la alocución del monarca hubo una proyección de imágenes resumen del año con las actividades de la Familia Real en este 2025. Cerró la emisión el lema 'Servicio, compromiso y deber', que Felipe VI eligió para conmemorar su décimo aniversario en el trono y que sintetizan la línea de actuación de la Corona.