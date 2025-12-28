Las familias de los desaparecidos en Indonesia piden mantener la búsqueda hasta hallarlos
Las familias de las cuatro personas desparecidas desde el viernes en un naufragio en Indonesia han agradecido las muestra de cariño recibidas y el apoyo de las autoridades y fuerzas de seguridad de aquel país, y han pedido mantener la búsqueda hasta encontrar a sus familiares.
En un comunicado conjunto, señalan que la única información oficial que pueden trasladar de momento es que el operativo para tratar de localizar a sus seres queridos continuará este domingo.
Las familias de los desaparecidos han agradecido las incontables muestras de cariño que están recibiendo "en estos duros momentos", y han destacado que desde el primer momento, las autoridades y las fuerzas de seguridad indonesias "se están volcando en esta búsqueda" que les tiene "en vilo", no solo a ellas, sino a toda España.
"Estamos profundamente agradecidos por ello", han afirmado en el comunicado, en el que también agradecen el apoyo que les están ofreciendo las autoridades locales en Indonesia y especialmente el cuerpo diplomático español.
Las familias han pedido que "este esfuerzo se mantenga vigente" hasta encontrar a sus familiares y que continúen los esfuerzos en la búsqueda, y han insistido en que su "confianza está puesta en que sigan trabajando hasta dar con ellos".
También han agradecido a los medios de comunicación "el interés y respeto mostrado hasta el momento", y han indicado que miembros de las diferentes familias están viajando a Indonesia para unirse a las tareas de búsqueda. EFE
ca-srm
(Vídeo)