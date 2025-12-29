La Guardia Civil inmoviliza un autobús escolar con 18 menores a bordo porque el conductor iba drogado y bebido

Publicado por EFE Jaén Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha inmovilizado un autobús de transporte escolar que, hace un par de semanas, llevaba 18 menores a bordo de un centro educativo de la Sierra de Cazorla (Jaén) y cuyo conductor dio positivo en alcohol y drogas y presentaba varias infracciones en el uso del vehículo.

Dentro de la campaña especial de control y vigilancia de alcohol y drogas puesta en marcha a nivel nacional por la Dirección General de Tráfico (DGT), agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Jaén detectaron el pasado 16 de diciembre a un conductor de transporte escolar que circulaba con tasas positivas de alcohol y drogas mientras realizaba un servicio con menores.

El autobús fue interceptado mientras realizaba un transporte regular de uso especial (escolares), trasladando a dieciocho menores de doce años a un centro educativo de la Comarca de la Sierra de Cazorla.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil, el conductor fue sometido a las pruebas reglamentarias de alcoholemia y arrojó un resultado positivo al superar la tasa máxima permitida para conductores profesionales, establecida en 0,15 mg/l en aire espirado.

Posteriormente, se le practicó la prueba de detección de drogas, que resultó positiva en el test indiciario, estando pendiente de confirmación mediante el correspondiente análisis en el laboratorio de referencia.

El autobús escolar fue inmovilizado hasta que otro conductor debidamente habilitado pudo hacerse cargo del servicio.

De forma paralela, el vehículo fue sometido a una inspección administrativa y se detectaron diversas infracciones, entre ellas la falta de autorización para realizar el transporte regular de uso especial (escolares), no acreditar el seguro obligatorio específico para transporte escolar y deficiencias en el funcionamiento de algunos cinturones de seguridad.

Por estos hechos, se procedió a su denuncia administrativa ante la autoridad competente. El conductor se enfrenta a una sanción administrativa de 500 euros y la detracción de 4 puntos del permiso de conducción por superar la tasa de alcohol permitida, así como a una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos por circular con presencia de drogas en el organismo, una vez confirmados los resultados del análisis de laboratorio.