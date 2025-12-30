Muchas elecciones, más juicios y un eclipse: lo que viene en 2026

Publicado por Noelia López Madrid Creado: Actualizado:

Tras un año de alto voltaje político y judicial, 2026 promete no dar tregua, con elecciones autonómicas, juicios mediáticos, la selección de fútbol otra vez a por el Mundial y hasta un eclipse total de sol, el primero de estas características en la Península Ibérica en más de un siglo.

La agenda política tiene ya seguras al menos tres citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía, y una gran incógnita: ¿Volverá a España Carles Puigdemont?

Ciclo electoral acelerado

Aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantiene su intención de acabar la legislatura y no convocar elecciones hasta 2027, la campaña ya ha empezado y 2026 será un año netamente electoral.

Tras los comicios en Extremadura, el 8 de febrero se celebrarán elecciones anticipadas en Aragón. Castilla y León debe convocar las suyas como tarde para el 15 de marzo y Andalucía, en junio, pero no se descarta que otras comunidades, como Cantabria, también apuesten por un adelanto.

Con ese ciclo electoral sobre la mesa y la relación con Junts rota, el Gobierno ratifica su compromiso de presentar en el primer trimestre, aun sin apoyos, un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026 y una propuesta para reformar la financiación autonómica.

Familias en el banquillo

Las elecciones y la votación presupuestaria estarán marcadas por lo que ocurra en los tribunales, con el foco en la investigación a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán y en la respuesta del Constitucional al recurso de amparo presentado por Puigdemont, que confía en poder regresar a España después de más ocho años.

A la espera de conocer la evolución de la investigación judicial a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, quien ya tiene fecha para el juicio es el hermano de Sánchez, David, quien se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Badajoz el 28 de mayo junto al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, ya sin cargos en el PSOE extremeño tras la debacle electoral.

Mientras, confirmado su procesamiento, está pendiente de que se fije la fecha para el juicio a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal y falsedad documental, aunque es posible que no se celebre hasta 2027.

Por su parte, el excomisario José Manuel Villarejo seguirá dando trabajo a la justicia. En enero comienza el juicio contra él y el empresario Javier López Madrid por el presunto acoso a la doctora Elisa Pinto; y en abril, el de la Kitchen, con el exministro Jorge Fernández Díaz y su ex número dos Francisco Martínez entre los acusados de espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013.

De un eclipse histórico a la gira de 'Lux'

El 12 de agosto de 2026 comenzará una histórica sucesión de fenómenos astronómicos que ha llevado al Gobierno a crear una comisión interministerial para prepararse, ya que se espera que atraigan la atención de la comunidad científica y a turistas de todo el mundo.

Este día tendrá lugar el primer eclipse total de sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo; el 2 de agosto de 2027 se repetirá el mismo evento; y el 26 de enero de 2028 se producirá un eclipse anular que volverá a ser visible desde España.

Será también un año de conciertos. Entre las giras más esperadas, ya con todas las entradas vendidas, la de Rosalía para presentar su cuarto disco de estudio, 'Lux', con cuatro conciertos en Madrid y cuatro en Barcelona.

El récord, no obstante, se lo lleva el puertorriqueño Bud Bunny, con diez estadios llenos ya en Madrid y dos en Barcelona dentro de su tour mundial 'Debí tirar más fotos'.

Entre giras de Aitana y Alejandro Sanz, se esperan también importantes regresos: La Oreja de Van Gogh ha programado más de veinte conciertos en 2026 para marcar el regreso de Amaia Montero como vocalista, mientras que El Último de la Fila volverá a los escenarios casi tres décadas después de su disolución.

Y otra vuelta en el cine: Santiago Segura con la sexta entrega de Torrente: 'Torrente presidente'.

No habrá grandes aniversarios culturales, pero Barcelona sí celebrará por todo lo alto el Año Gaudí, con motivo del centenario de la muerte del arquitecto.

Mundial de fútbol y Fórmula 1

Toca de nuevo un verano de fútbol. Del 11 de junio al 19 de julio Estados Unidos, México y Canadá acogerán el Mundial con más selecciones de la historia y con España en el grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

Pero 2026 será también el año de la Fórmula 1 en España, pues se convertirá en uno de los pocos países con dos grandes premios en el mismo ejercicio.

Madrid acogerá el Gran Premio de España en septiembre en el nuevo circuito semiurbano denominado Madring; y Montmeló, donde llevaba celebrándose desde la década de los noventa, organizará en junio el Gran Premio de Cataluña

Barcelona acogerá además por primera vez la salida oficial del Tour de Francia 2026 y la Vuelta a España, mientras tanto, comenzará a rodar en agosto desde Mónaco.

En enero, todos con baliza

Como cada año, enero trae novedades y en este 2026 desde el día 1 será obligatoria la baliza V16 en los coches, un dispositivo luminoso conectado con la DGT para señalizar emergencias.

También en enero se podrá empezar a viajar con el abono transportes único en cercanías, media distancia y autobuses de la red estatal, con un coste de 60 euros al mes y de 30 para los menores de 26 años.

Subirán los peajes en las autopistas y el salario mínimo interprofesional, aunque para saber cuánto y si sigue exento del IRPF habrá que esperar un poco más.

En manos del Congreso quedará convalidar el decreto ley anunciado por Trabajo para ampliar a diez días laborables los permisos por fallecimiento de un familiar y poner en marcha dos nuevos permisos para acompañar a familiares.